Meest absurde camper heeft 530 pk en plek voor je sportauto

Voor de meeste mensen is een camper een busje met een bed, een koelkast en misschien een of ander chemisch toilet waar je liever niet te lang over nadenkt. Maar er is dus ook een categorie die vindt dat je op vakantie eigenlijk gewoon alle luxe van thuis mee moet nemen. Inclusief je sportauto. Of klassieker. Waarom ook niet?

Geen camper, wel een penthouse

De nieuwe Vario Mobil Perfect 1200 QS Platinum begint zijn prachtige leven als een Mercedes Actros, maar daar houdt iedere vergelijking met een vrachtwagen eigenlijk wel zo'n beetje mee op. Zodra je stilstaat, schuiven vier complete woondelen naar buiten en verandert de camper in een rijdend appartement van een heerlijke 35 vierkante meter.

Onder de cabine ligt een 12,8-liter zes-in-lijn met 530 pk en 2.600 Nm. Dat is niet omdat je op de camping als eerste bij de WC wilt zijn, maar omdat je met een combinatie van 26 ton gewoon niet lekker mee komt als je een 2,0-liter diesel hebt. Dankzij de gestuurde achteras moet de twaalf meter lange kolos ook nog enigszins hanteerbaar blijven. Al zullen de meeste schattige dorpjes die je onderweg tegenkomt je waarschijnlijk liever zien doorrijden.













Je Porsche kan gewoon mee

Het echte pronkstuk zit natuurlijk achterin. Want waar de gemiddelde camper trots vertelt dat er twee elektrische fietsen in passen, kun je hier gewoon een auto parkeren. Volgens Vario Mobil is er ruimte voor bijvoorbeeld een Porsche 911, Mercedes SL Pagoda, Mercedes-AMG Black Series of zelfs een Maserati MC20. Via een automatisch liftsysteem verdwijnt de auto achterin de camper. Wat wil je nog meer?

Binnen is het trouwens niet minder decadent. Amerikaans walnotenhout, leer, echt leisteen, een Miele-keuken met vaatwasser en oven, een Bose-audiosysteem, een kingsize bed en een badkamer die meer weg heeft van een luxe hotel dan van een camper. Zelfs de uitschuifbare zijpanelen zijn verwarmd. Hoe verzin je het?

Voor wie een miljoenencamper normaal vindt

Ook technisch is natuurlijk overal aan gedacht. De camper is volledig gasloos, beschikt over een dieselverwarming van 17 kW, waterreservoirs waar je eng van wordt en vrijwel alle functies zijn via een digitaal bedieningspaneel of smartphone te regelen. En dan komen we bij de prijs. Het model heb je vanaf 2,2 miljoen euro. Dat is een bedrag waarvoor je ook een aangename villa kunt kopen, plus een camper én een Porsche om erachter te hangen.

Maar goed, dan moet je op vakantie wel telkens uitstappen om in je sportwagen te stappen. Dat probleem heb je met de Vario Mobil dan weer niet.

Via: Motor1.com

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