De ultieme Eleanor komt voorbij op de veiling

Je hebt zo'n hele categorie auto's waarvan sowieso een paar van je vrienden (of jijzelf) er een poster van had op je kamer. Ongetwijfeld dat één van die auto's de Eleanor Mustang uit Gone in 60 Seconds was. Nu duikt er opnieuw een Eleanor op bij een veiling, maar deze is toch net een beetje anders.

Eindelijk officieel Eleanor

Jarenlang was de naam Eleanor juridisch gezien nogal een mijnenveld. Bouwers die een replica wilden maken van de beroemde filmauto kregen al snel te maken met auteursrechten en juridisch gezeik. Daardoor bleef een officiële Eleanor voor veel liefhebbers eigenlijk een onbereikbare droom.

Die situatie is inmiddels veranderd. Hierdoor kunnen gecertificeerde Eleanor-modellen weer officieel worden gebouwd en verkocht. Het exemplaar dat later deze maand bij Barrett-Jackson wordt geveild is zelfs een officieel gelicenseerde Eleanor Widebody Limited Edition, zo blijkt uit informatie van Barrett-Jackson. Nog exclusiever: dit is nummer vijf van slechts zestig geplande exemplaren.













Hollywood-uiterlijk, moderne spierballen

Onder de lange motorkap ligt niet langer die klassieke big-block V8, maar een moderne 5,0-liter Coyote V8 van Ford. Alsof dat nog niet genoeg is, heeft Roush er ook nog een compressor op geschroefd. Waarom ook niet? Een officieel vermogen wordt niet genoemd, maar een standaard Coyote V8 doet al tussen de 400 en 500 pk. Met een compressor erbij kan je er dus wel een beetje vanuit gaan dat deze Eleanor meer dan 500 pk heeft.

De kracht gaat via een handgeschakelde TKX-vijfversnellingsbak naar de achterwielen. Uiteraard ontbreekt ook de beroemde 'Go Baby Go'-pook niet. Zelfs een NOS-fles is aanwezig om het filmplaatje compleet te maken. De restomod kreeg daarnaast een volledig nieuw onderstel, moderne ophanging en forse Baer-remmen met grotere remklauwen. Toch wel fijn met dat vermogen.













Breder, sneller en comfortabeler

De carrosserie werd volledig gerestaureerd en liefst zeven inch breder gemaakt van neus tot achterzijde. Dat is bijna achttien centimeter extra spiermassa. De Pepper Gray Metallic-lak met zwarte Le Mans-strepen maakt het plaatje compleet.

Binnenin gaat het er een stuk moderner aan toe dan in 1967. Deze Eleanor beschikt over airconditioning, elektrische ramen, centrale vergrendeling, een startknop en een audiosysteem van 1.600 watt met subwoofers. Je kunt dus luisteren naar de soundtrack van Gone in 60 Seconds terwijl je doet alsof je Memphis Raines bent.

Het mooiste? Deze Eleanor wordt zonder minimumprijs geveild tijdens de Barrett-Jackson-veiling in Columbus eind juni.

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