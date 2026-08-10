Er ontbreekt iets opvallends aan deze Defender op Marktplaats

Het idee achter de Defender is natuurlijk dat je er wel een beetje mee de rimboe in kunt. Door de bagger, over rotsen en door riviertjes. Eén ding hadden de Britten waarschijnlijk níét op hun lijstje staan: het dak eraf slijpen. Toch is precies dat hier gebeurd.

Defender? Eerder strandcruiser

Wie een beetje snel langs de advertentie scrolt, ziet waarschijnlijk gewoon een Defender 90 in een toffe donkergroene kleur. Totdat je iets langer kijkt. Er ontbreekt namelijk een nogal belangrijk onderdeel van de carrosserie. Het dak.

Deze Defender is door Valiance omgebouwd tot cabrioknaller. Niet met een canvas bikinitopje zoals vroeger bij een Jeep Wrangler, maar met een compleet nieuwe constructie inclusief rolbeugel. Je krijgt er bovendien een flinke dosis Heritage-details bij, zoals een volledig met bruin leer bekleed interieur, bronzen accenten en speciale dikke 20-inch wielen.

Het resultaat? Dat mag je zelf beoordelen. De één ziet een stijlvolle beach cruiser, de ander vraagt zich vooral af waarom je in hemelsnaam een splinternieuwe Defender open zou zagen. Ik vind het in ieder geval wel gaaf.

















Gelukkig bleef de V8 wel zitten

Waar gelukkig niet aan is gesleuteld, is de motor. Onder de kap ligt nog altijd de bekende 5,0-liter V8 met 426 pk. Genoeg om de bijna 2.300 kilo zware terreinwagen in 5,6 seconden naar de 100 km/u te schieten. De topsnelheid bedraagt 191 km/u, maar dat is ook echt hard zat met zo'n ding.

Verder heeft de auto echt alles. Luchtvering, matrix-ledkoplampen, stoelventilatie, stoelverwarming, een head-up display, een Meridian-audiosysteem, 360-gradencamera's en zelfs een elektrisch uitklapbare trekhaak zijn allemaal aanwezig. De kilometerstand? Slechts 151 kilometer. Hij is dus nauwelijks ingereden.









Dan de prijs...

Je kan het natuurlijk al raden, maar al dat moois komt niet voor weinig. De vraagprijs bedraagt namelijk een pittige 289.800 euries.

Dat is serieus geld voor een Defender, ook al is deze allesbehalve standaard. Aan de andere kant is de kans dat je op de parkeerplaats van de supermarkt naast een identiek exemplaar komt te staan, lijkt ons ongeveer net zo groot als een oude Range Rover zonder brandende lampjes op het dashboard.

Interesse? Linkje vind je hier.

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