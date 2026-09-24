Deze V12 supercar uit de jaren ’90 kende je nog niet

Het is een supercar met een 5,2 liter V12 uit 1990, rara wat is het? Een late Lamborghini Countach misschien? Mis! Het is een Monte Carlo Automotive Centenaire.

Zoals de naam al doet vermoeden, is deze auto afkomstig uit Monaco. Dit is dé stad van de supercars, maar de Centenaire was de eerste auto die ook daadwerkelijk afkomstig is uit Monaco. De Monegasken kregen wel hulp van een bestaande supercarbouwer, namelijk Lamborghini.

V12 uit de Countach

Lamborghini stelde de 5,2 liter V12 uit de Countach – die op dat moment op z’n laatste benen liep – ter beschikking. Deze V12 kreeg een passende verpakking, want de MCA Centenaire was de allereerste supercar met een carbon fiber monocoque. Qua design is het verder geen hoogstandje: en profil ziet deze auto eruit als een Lamborghini die van achteren is aangereden.

















De Centenaire die je hier ziet is het eerste exemplaar dat geproduceerd is. De teller geeft slechts 1.600 kilometer aan, maar dat klopt waarschijnlijk niet helemaal. Dit exemplaar is namelijk gebruikt als testauto. Waarschijnlijk is de teller weer op nul gezet, toen deze auto werd geleverd aan een klant.

Flop

De eerste MCA Centenaire was ook meteen een van de laatste. Van de plannen om honderd exemplaren te bouwen is namelijk weinig terecht gekomen. Uiteindelijk zijn er slechts vijf exemplaren gebouwd en maar drie met deze motor. Maar je moet het zo zien: de flop van vandaag, is het collector’s item van morgen. Overigens werd het design later opgekocht door het Franse Mega, die de auto omdoopte tot Mega Monte Carlo en er een Mercedes V12 in lepelde. Maar ook dat was geen succes.

















Terug naar dit specifieke exemplaar: de auto is uitgevoerd in (gebroken) wit met een rood interieur, als verwijzing naar de vlag van Monaco. In 2007 is de Centenaire overgespoten in blauw, maar in 2016 is de auto door de laatste eigenaar weer teruggebracht naar de oorspronkelijke kleuren. Overigens had deze eigenaar nog een extreem zeldzame supercar in zijn bezit: de one-off Lamborghini Pregunta.

De Pregunta werd vorig jaar op de veiling aangeboden in Knokke, en daar wordt binnenkort ook deze Monte Carlo Automotive Centenaire geveild. Wat deze auto waard is? Dat is natuurlijk compleet nattevingerwerk, maar veilinghuis Broad Arrow heeft hoge verwachtingen. Ze rekenen op maar liefst € 900.000 tot € 1,2 miljoen. Dat lijkt ons ietwat optimistisch, want onbekend maakt doorgaans onbemind. Maar we gaan het meemaken.

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