Deze veiling gaat heel pijnlijk worden voor de eigenaar

Bij veilingen van gelimiteerde auto’s met lage kilometerstanden kan de eigenaar meestal in zijn handjes wrijven. Maar dat gaat de eigenaar van deze Aston Martin DBS GT Zagato waarschijnlijk niet doen.

Even een opfrisser: de DBS GT Zagato, wat was dat ook alweer? Dit is de meest recente creatie uit een lange reeks van samenwerking tussen Aston Martin en Zagato. Dit levert vaak hele fraaie auto’s op, al valt Zagato wel een beetje in herhaling. De DBS GT Zagato lijkt veel op de Vanquish Zagato, die op zijn beurt weer op de V12 Vantage Zagato lijkt. Maar goed, het zijn stuk voor stuk prachtige auto’s, dus je hoort ons verder niet klagen.

Zoals de naam al doet vermoeden is de DBS GT Zagato onderhuids een DBS. En dan hebben we het natuurlijk over de laatste generatie DBS a.k.a. de DBS Superleggera. Onder de motorkap ligt de 5,2 liter biturbo V12, die voor de gelegenheid nog ietsje meer pk’s levert, namelijk 760 stuks.

Smaakgevoelig

Dit exemplaar is ietwat smaakgevoelig uitgevoerd. Aan de buitenkant zien we Morning Frost White met een rood carbon dak en goudkleurige velgen. Daar is op zich weinig mis mee, maar vanbinnen wordt het behoorlijk fout. Hier zien we een combinatie van rood en wit leer met rood carbon en goudkleurige accenten. En dan is ‘accenten’ nog zacht uitgedrukt, want het goud is behoorlijk nadrukkelijk aanwezig in het interieur.

Het lijkt er verdacht veel op dat de eigenaar de Aston heeft gekocht als investering, want deze 6 jaar oude auto heeft welgeteld 968 kilometer op de klok. Met een oplage van slechts 19 exemplaren is de DBS GT Zagato ook extreem zeldzaam. Deze auto zal dus wel lekker waardevast zijn. Toch…?

Afschrijving

De exacte nieuwprijs is lastig te bepalen, want deze auto werd alleen als setje verkocht met een DB4 GT Zagato Continuation. Dat is een exacte kopie van de DB4 GT Zagato, gebouwd door Aston Martin. Een replica, maar toch ook weer niet. Deze auto’s kosten samen € 7 miljoen. Hoe dat bedrag precies verdeeld is over de twee auto’s, is lastig te zeggen. Misschien was de Continuation de duurdere van de twee, maar we kunnen toch wel zeggen dat deze DBS € 2 tot 3,5 miljoen heeft gekost.

Nu komt het: de auto is anno 2026 nog maar een schamele € 440.000 tot € 600.000 waard, volgens de schatting van RM Sotheby’s. En dit is niet zomaar nattevingerwerk. In februari werd een grijs exemplaar met een vergelijkbare kilometerstand geveild voor € 662.284. De samenstelling van dit exemplaar gaat ook niet meehelpen, dus dit belooft een hele pijnlijke dag te worden voor de eigenaar. Dit was ongeveer net zo'n goede investering als de Hawk Tuah Coin. De tip van de dag is dus: koop nooit een gelimiteerde Aston Martin als investering.

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