Deze velgen zijn duurder dan jouw auto

Je kunt behoorlijk veel geld uitgeven aan een setje velgen. Een beetje fatsoenlijke aftermarket set kost al snel een paar duizend euro, maar waar we hier naar kijken is helemaal next level. Er wordt namelijk een set originele magnesium velgen voor een Porsche 959 geveild. En nee, het gaat niet om vier stuks.

De 959 was in de jaren tachtig al geen doorsnee Porsche. Dat hoeven we je denk ik niet uit te leggen. Het was een technisch hoogstandje waarmee Porsche liet zien wat er allemaal mogelijk was. Het ding concurreerde in die tijd met de Ferrari F40 en dat zegt eigenlijk genoeg. Dat zie je ook terug in de wielen. De speciale Speedline-velgen zijn gemaakt van magnesium en hebben holle spaken. Magnesium is vandaag de dag nog altijd bijzonder en in de jaren tachtig al helemaal.

Elf velgen in één koop

Wie enthousiast wordt, moet wel even slikken bij de voorwaarden van de veiling. Er worden namelijk maar liefst elf velgen aangeboden op The Collectables en ze worden uitsluitend als complete set verkocht. Het gaat om vijf exemplaren voor straatgebruik en zes competitievelgen.

Bij de straatvelgen zitten twee exemplaren in de maat 8x17 en drie stuks van 10x17. Een 10x17-exemplaar is volgens de aanbieder niet meer leverbaar via Porsche. De huidige nieuwprijs zou rond de 5.500 euro per velg liggen. Reken dat door keer elf en je hebt het over meer dan 60.000 euro.

De competitievelgen bestaan uit vier 8x17-exemplaren, één 9x17 en één 10x17. De set komt uit een nalatenschap en wordt verkocht in gebruikte staat, zonder garantie. Kortom. je koopt ze zoals ze erbij staan.

Velgen shoppen op Marktplaats

Om het bedrag een beetje in perspectief te plaatsen. Op Marktplaats vonden we een set originele 20-inch Porsche Turbo S Exclusive Series-velgen voor 9.995 euro. Je krijgt er Porsche-goedgekeurde banden, sensoren en emblemen bij. Dat voelt bijna als een koopje als je het vergelijkt met de 959.

Maar de 959-wielen spelen in een compleet andere categorie. Je koopt hier immers niet alleen een paar fraaie velgen, maar onderdelen die specifiek bij een van de meest bijzondere Porsches ooit horen.

Of het nu gaat om die Turbo S Exclusive Series-velgen of de exotische set voor de 959. In alle gevallen wil je ver van stoepranden vandaan blijven. Heel ver.

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