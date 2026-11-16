Deze verborgen kostenpost maakt elektrisch rijden een stuk duurder

Elektrisch rijden brengt natuurlijk enorm veel voordelen met zich mee. Je hoeft nooit meer die vieze benzine aan te raken, je hoeft geen oliewissel meer uit te laten voeren en je remmen gaan ook nog eens lang mee. Klinkt als één groot elektrisch feestje. Toch is er een onderdeel dat niet mee doet met het feestje.

EV-banden zijn duurder

We hebben het inderdaad over de banden. Bandenbouwer Michelin laat weten dat banden onder stekkerauto's gemiddeld 20 procent sneller sluiten dan bij ouderwetse auto's met een plofmotor. Best een verschil. Afhankelijk van het model EV en de omstandigheden kunnen EV-rijders na zo'n 20.000 tot 40.000 kilometer de garage bellen voor een nieuw setje.

Volgens Carscoops kost een nieuw setje EV-banden omgerekend zo'n 910 tot 2.270 euro. Natuurlijk ligt het ook aan het formaat, categorie en wat voor rubber je kiest. Daarnaast zijn EV's zwaarder dan vergelijkbare auto's met een brandstofmotor. De banden moeten dat extra gewicht de hele tijd dragen en krijgen daarom vaak een stevigere constructie.

En dan heb je nog zoiets als koppel. Een EV levert vrijwel meteen zijn trekkracht. Dat is super als je even iemand weg wil trekken bij het stoplicht, maar de banden vinden dat minder leuk. Een keer is natuurlijk geen ramp, maar doe jij dit constant met je zware EV dan gaat de levensduur vrij rap achteruit.

Stiller zijn kost ook geld

Elektrische auto's zijn uiteraard ook een stuk stiller dan de ouderwetse brandstofauto's. Omdat zo'n auto stiller is vallen andere dingen meer op. Zo hoor je bijvoorbeeld meer het geluid van de banden. Om die reden worden sommige EV-banden voorzien van speciaal geluiddempend materiaal aan de binnenkant.

Maar ook de rolweerstand speelt nog mee. Want hoe minder weerstand de banden veroorzaken, hoe minder energie het kost om te rijden. En dat is best belangrijk als de auto ook nog eens een stuk zwaarder is. Michelin heeft bijvoorbeeld een nieuwe EV-band ontwikkeld die volgens het bedrijf tot 10 procent meer bereik tussen laadbeurten kan opleveren.

Wat ook een probleem is, is dat sommige EV's nogal vreemde bandenmaten gebruiken. Kijk maar eens naar de oudere BMW i3. Het is je vast ooit opgevallen dat als je achter zo'n auto rijdt het lijkt alsof die legday heeft geskipt in de sportschool. De banden zijn enorm hoog en smal. Niet veel auto's gebruiken deze bandenmaat, en daardoor kunnen de productiekosten hoger liggen.

Maar er is ook goed nieuws. Net als dat er steeds meer stekkerauto's komen, komen er ook steeds meer EV-banden op de markt. Ondertussen springen ook budgetmerken in dat gat, waardoor de concurrentie toeneemt. En meer productie betekent meestal lagere kosten per band.

En we besparen al op banden

Dat die banden voor elektrische auto's ook nog eens een stuk duurder zijn, helpt niet echt mee. Eerder schreven we al dat 25 procent van de automobilisten het vervangen van banden zo lang mogelijk uitstelt. Bij automobilisten tussen de 25 en 34 jaar loopt dat zelfs op tot 40 procent. Een hogere bandenrekening zal er waarschijnlijk niet voor zorgen dat deze groep ineens staat te springen om nieuw rubber.

Daarnaast gaan zware auto's met veel koppel en kale banden niet heel lekker samen als het een beetje nat is, maar goed.

Elektrisch rijden kan dus best voordelig zijn, maar houd er rekening mee dat je bandenbudget een stuk minder blij wordt van al dat extra gewicht en koppel.