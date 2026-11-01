Lamborghini Gallardo is verpest door de originele designer

Het begint behoorlijk uit de klauwen te lopen met alle restomods. Nu wordt ook de Lamborghini Gallardo gerestomod. Terwijl je gewoon een exemplaar uit 2013 kunt kopen, als je een enigszins moderne Gallardo wilt.

Enfin, de insteek achter deze auto is iets anders dan bij de gemiddelde restomod. Dat heeft te maken met Fabrizio Giugiaro (de zoon van…). Hoewel de Gallardo als een ontwerp van Luc Donckerwolke de geschiedenisboeken in is gegaan, werd de basis van het design gelegd door Fabrizio Giugiaro bij Italdesign.

Terug naar de tekentafel













Kennelijk zat het Fabrizio niet lekker dat het definitieve ontwerp enigszins afweek van zijn ontwerp, dus nu heeft hij alsnog zijn visie gerealiseerd. Dat is mogelijk dankzij het nieuwe bedrijf Cäven Atelier. Zij zijn van plan om nog meer herziene ontwerpen uit te brengen in samenwerking met designers, dus dit is slechts het begin.

De Hommage 26 is overduidelijk een Gallardo, maar dan net even anders. Zo lopen de koplampen nu via een zwart gedeelte over in de luchtinlaten in de voorbumper. Aan de achterkant zien we een behoorlijk grof vormgegeven diffuser, met blingbling-uitlaten en verticale LED-stripjes in de achterlichten. Het geheel oogt vooral als een foute bodykit, niet als een verbetering van het originele ontwerp. Overigens is de mooiste Gallardo wat ondergetekende betreft nog steeds de LP560 uit 2008.

V10 en handbak

Achter de voorstoelen ligt nog steeds de 5,0 liter V10 uit de oer-Gallardo. Daar is wel aan gesleuteld: de motor draait nu 8.500 toeren en levert 540 pk in plaats van 500 pk. Optioneel kun je ook nog kiezen voor 560 pk. Uiteraard is de auto voorzien van een handbak, want dat is nu helemaal hot bij gelimiteerde supercars. De Gallardo werd origineel gewoon geleverd met een handbak, dus de keuze voor een handbak was een no-brainer.

Cäven wil deze ‘verbeterde’ Gallardo verkopen in een oplage van 25 stuks. Het prijskaartje? Hou je vast: € 900.000, exclusief donorauto. Dat lees je goed: je betaalt 9 ton en vervolgens ziet je Gallardo eruit alsof ‘ie vol is gehangen met AliExpress-onderdelen… Of vinden jullie dit wel een verbetering?

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