Deze vergeten Roadster op Marktplaats is nu verrassend betaalbaar

Als je aan snelle Opels denkt, kom je meestal uit bij OPC-spul. Een Astra OPC, misschien een Corsa OPC als je een beetje jeugdsentiment hebt. Maar soms vergeet je dat Opel ook nog iets veel vreemders bouwde. Zoals de Opel GT. Ja, Opel bouwde in 2007 gewoon een compacte roadster met 264 pk, achterwielaandrijving en een sperdifferentieel. En nee, dat was geen OPC.

Corvette-light, maar dan uit Delaware

De Opel GT was feitelijk gewoon een Europees neefje van de Pontiac Solstice en de Saturn Sky. General Motors ontwikkelde hem als wereldauto en bouwde hem in de VS, in Delaware. Dat verklaart meteen waarom deze Opel een tikje anders voelt dan je gewend bent. Hij is namelijk zo heerlijk onlogisch.

Praktisch? Natuurlijk niet. Met het stoffen dak open blijft er ongeveer genoeg bagageruimte over voor een tandenborstel en een slecht idee. Het interieur is ook typisch GM uit die tijd: veel hard plastic en details die je liever niet te lang bestudeert. Maar daar koop je hem ook niet voor!













264 pk op de achterwielen

Onder de kap ligt een 2,0-liter turboviercilinder met 264 pk en 353 Nm. Dat klinkt anno 2026 misschien niet buitenaards, maar vergeet niet: in 2007 was dit serieus snel spul. Heel serieus.

Met een gewicht van slechts 1.306 kilo sprint de GT in 5,7 seconden naar de 100 en loopt hij door tot 229 km/u. Dat vermogen gaat via een handgeschakelde vijfbak naar de achterwielen, waar een sperdifferentieel maximaal 40 procent sperwerking levert. Dus Opel gaf je destijds gewoon de ingrediënten om jezelf in een natte rotonde voor schut te zetten. En dat is nou precies wat hem zo leuk maakt.

Volgens onze eigen rijtest was de GT vooral op zijn best nét onder de slipgrens: hard uit bochten accelereren terwijl de achterkant subtiel meepraat. Zoek je de drift op, dan kan de tweede slip behoorlijk venijnig worden. Met andere woorden: respect is vereist.









Zeldzaam speelgoed

Het exemplaar op Marktplaats betreft een origineel Nederlands geleverde Opel GT uit 2007, uitgevoerd in zwart met rood leer. De teller staat op 109.338 kilometer, wat voor een auto van bijna twintig jaar oud eigenlijk opvallend netjes is. De verkoper meldt bovendien dat de auto de afgelopen jaren nauwelijks heeft gereden en slechts sporadisch wordt gebruikt.

Nieuw kostte een Opel GT ongeveer 41.855 euro, en met metallic lak plus het premium pakket liep dat op naar zo’n 44.125 euro. Dat was destijds serieus geld voor een Opel. Zeker als je bedenkt dat veel mensen bij dat bedrag eerder naar een Mazda MX-5, BMW Z4 of zelfs een gebruikte Honda S2000 keken. Misschien is dat precies waarom de Opel GT tegenwoordig zo interessant is. Nu in 2026 kost deze leuke cabrio je 11.500 euro en je kan hem hier bekijken.