Legendarische SUV maakt een onverwachte comeback

Sommige namen verdwijnen jarenlang van het toneel om vervolgens ineens weer op te duiken. De Mitsubishi Pajero is zo’n naam. Na een afwezigheid van ongeveer twintig jaar staat er een volledig nieuwe generatie klaar. En het is echt een geweldige beuker geworden.

De naam Pajero heeft behoorlijk wat geschiedenis. De eerste generatie verscheen in 1982 en van de vier generaties zijn uiteindelijk meer dan 3,29 miljoen exemplaren gebouwd. De laatste generatie verdween in 2021 uit productie.

Nu is het model terug van weggeweest. De nieuwe Pajero wordt het vlaggenschip van Mitsubishi en moet vooral laten zien dat een grote SUV niet alleen maar een luxe vervoermiddel hoeft te zijn. Onder het moderne koetswerk schuilt namelijk een ouderwets ladderchassis, terwijl Mitsubishi ook vasthoudt aan zijn Super Select 4WD-II-systeem. Zandhappen was nog nooit zo leuk.

Voor de offroaders onder jullie. Er is keuze uit 2H, 4H, 4HLc en 4LLc in combinatie met zeven rijmodi: Normal, Eco, Gravel, Snow, Mud, Sand en Rock. Een Pajero op de oprit hebben staan is een soort verzekering. Of het nou regent, sneeuwt of dat er zombies door je straat lopen. In principe moet je altijd en overal weg kunnen komen.

Diesel en 480 Nm

Voorlopig is er geen sprake van een elektrische aandrijflijn. Mitsubishi kiest bij de introductie voor een 2.4-liter dieselmotor met een enkele variabele turbo. Het blok levert maximaal 480 Nm en wordt gekoppeld aan een nieuwe achttraps automaat. Een beetje ouderwets misschien, maar het werkt wel.

De nieuwe Mitsubishi Pajero heeft een lengte van 4,92 meter en een bodemvrijheid van 230 millimeter. Dat laatste is relevante informatie als je over drempels wil vliegen. Moet geen probleem zijn. De ophanging kan ook wel wat hebben. Aan de voorzijde is gekozen voor dubbele draagarmen, achter gebruikt Mitsubishi een vijf-link starre as. Dat moet ervoor zorgen dat de wielen ook op ongelijk terrein contact houden met de ondergrond.

Luxe SUV met Japanse knipoog

Hoewel de Pajero dus nog steeds een beuker is, wil Mitsubishi hem nadrukkelijk als premium vlaggenschip positioneren. Het interieur heeft een horizontaal dashboard en twee grote 14,3-inch schermen. Zelfs de klassieke driedubbele meterbak van oude Pajero’s krijgt een moderne interpretatie als de zogenaamde Multi-Meter.

Daarop kun je onder meer de hoogte, kompasrichting, temperatuur en de hellingshoek van de auto bekijken. Handig als je ergens midden in de rimboe staat en je afvraagt of je nu nog rechtdoor kunt.

De nieuwe Pajero wordt bovendien een zevenzitter. Mitsubishi heeft extra aandacht besteed aan de derde zitrij, die volgens het merk ook voor volwassenen voldoende ruimte moet bieden. Drie-zone klimaatregeling en stoelventilatie moeten het geheel wat meer richting luxe SUV trekken.

Daarmee kun je zelfs kinderfeestjes organiseren met dit ding. Serieus, vergeet bowlen of een middagje zwemmen. Gooi zes kids in de auto en ga offroaden. Is in Nederland wat lastiger allemaal natuurlijk, maar onze markt is ook helemaal niet belangrijk voor deze SUV.

Levering

De nieuwe Pajero wordt eerst leverbaar in Thailand, gevolgd door onder meer Japan en Australië. Vanaf 2027 moet de SUV naar ongeveer honderd landen wereldwijd komen. Het is niet bekend of Nederland ook onderdeel uitmaakt van die landen.

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