Je was deze Volkswagen al vergeten, maar eigenlijk is het een koopje

Je was vergeten dat deze Volkswagen bestond. Geef maar toe. De Tayron is een relatief jong model. Echter door de nieuwe naamgeving is het ook een eenvoudige auto om snel te vergeten. Daar betrap ik mezelf op in elk geval.

Dat komt mede omdat je niet veel ziet rijden in vergelijking met een Polo, om maar iets te noemen. Om je geheugen even op te frissen. De Volkswagen Tayron zit qua maat tussen een Tiguan en Touareg (RIP) in en heeft optioneel zeven zitplaatsen. Qua registraties doet de auto het overigens niet onaardig hoor .

De eerste exemplaren staan inmiddels op Marktplaats en voor het segment auto is het helemaal geen verkeerde deal. Met de eerste afschrijving in de pocket kun je voor zo’n 40 mille inmiddels een Volkswagen Tayron rijden. Dat is met 25.000 km ervaring en een jaartje oud. Niet gek, toch.

Vijf of zeven zitplaatsen

Dit specifieke exemplaar is een vijfzitter. De aandrijflijn voor de Tayron betreft een 1.5 viercilinder benzinemotor die samenwerkt met een elektromotor. Een PHEV. Dat is eigenlijk maar goed ook, want alleen die benzinemotor levert slechts 150 pk. Als dat het enige was, zou deze VW echt niet vooruit te fikken zijn. Dankzij de elektromotor is er toch nog sprake van een systeemvermogen van 204 pk en 350 Nm koppel. Absoluut geen overdaad, maar het komt van z’n plek. Je kunt er volgens de WLTP-cyclus 123 km volledig elektrisch mee rijden.

Als je kijkt naar de prestaties kan ik me overigens voorstellen dat je wat pittigers wilt. De 0-100 km/u-sprint duurt 8,6 seconden en de topsnelheid bedraagt 210 km/u. Ja, zelfs het woord vlot mag je dan niet in de mond nemen. Dat is gewoon langzaam in 2026, laten we eerlijk zijn.

Dat gezegd hebbende. Voor 40 mille heb je CarPlay, een achteruitrijcamera, adaptieve cruisecontrol, dodehoekdetectie, full-LED-koplampen, parkeersensoren voor en achter, verwarmde voorstoelen en een elektrische kofferklep. 40.950 euro is nog steeds een hoop geld. Maar in deze tijd kost een nieuwe Toyota Yaris Cross met wat opties ook 41 mille. Dus ja.

Misschien denk je wel; wat zit die Ruben te bazelen. Ik vind het maar een maf ding. Dat mag, ik hoor graag in de comments of ik compleet uit m’n nek zit te kletsen. Of dat dit toch een interessante propositie is als gezinsbak waar je jaren mee vooruit kan.

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