Daar moeten we gauw verandering in brengen!!

Als je regelmatig in het donker door een drukke stad rijdt, weet je hoe lastig het soms is om fietsers te zien. Zeker als het ook nog een beetje regent. Je hebt last van de koplampen van tegenliggers, weerspiegelingen op het natte asfalt en ondertussen komen er van alle kanten fietsers aan. Die zie je soms pas als ze vlak voor je auto zitten.

Vooral fietsers die van opzij komen, zijn lastig te zien. Hun voor- en achterlicht helpen dan niet zoveel. Terwijl je juist op een kruising graag wat eerder wilt weten dat er iemand aankomt.

Daar hebben twee Nederlanders iets op bedacht. De Ziemi-lamp verlicht de bewegende benen van fietsers, zodat je ze ook vanaf de zijkant beter ziet. Volgens onderzoek van TNO zijn fietsers met zo'n lamp in de stad ruim 50 procent beter zichtbaar.

Het ding is behoorlijk populair. Bijna 150.000 fietsers hebben er inmiddels eentje. Alleen is er een probleem, het lampje is volgens de huidige verkeersregels verboden. Ja, echt!

Meer licht mag dus niet zomaar

In Nederland zijn de regels voor fietsverlichting behoorlijk streng. Je mag de voorgeschreven verlichting gebruiken, maar extra lampjes op je benen, armen of helm zijn niet toegestaan. Ook knipperende fietsverlichting mag niet. Daar is volgens onder meer de ANWB en de RAI Vereniging een reden voor. Als iedereen allerlei verschillende lampjes gebruikt, wordt het verkeer er niet per se overzichtelijker op. Je moet als automobilist ook meteen kunnen herkennen dat je naar een fietser kijkt. Vinden de mensen die ervoor geleerd zouden moeten hebben.

Het ministerie liet daarom onderzoek doen naar extra fietsverlichting. Daaruit kwam dat die niet automatisch voor minder ongelukken zorgt. De makers van Ziemi wijzen ondertussen op hun eigen onderzoek, waaruit blijkt dat hun lamp fietsers wel degelijk beter zichtbaar maakt.

Overigens hoef je als fietser niet meteen bang te zijn voor een boete. Vorig jaar werden minder dan twaalf bekeuringen uitgeschreven voor verkeerde of verkeerd afgestelde fietsverlichting. Da's miet veel inderdaad.

Voor automobilisten blijft het vooral een lastig verhaal. Want als je op een regenachtige avond door de stad rijdt, ben je maar wat blij als je een fietser een paar seconden eerder ziet aankomen.

Boeien of die verlichting dan wel of niet is toegestaan. Toch?