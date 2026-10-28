Deze vernieuwde SUV is nu al een gigantische verkoophit

We hebben hem een tijdje terug al gezien: de nieuwe Hyundai Tucson. Helemaal vers in een nieuw ietwat vierkant jasje en uiteraard vol met toffe nieuwe technologie. In eerste instantie zou je zeggen: 'mwaa, ik moet er even aan wennen'. Maar daar denken ze in Zuid-Korea duidelijk anders over. Daar staan ze er namelijk nog net niet voor in de rij.

Heel veel bestellingen

Bijna een week geleden, op 22 oktober, was het dan eindelijk zo ver. De orderboeken voor de vijfde generatie Tucson gingen open. Blijkbaar was dat een groot succes want er rolde die dag maar liefst 15.045 bestellingen bij Hyundai naar binnen. Om dat even te vergelijken, de vorige generatie moest het op zijn eerste dag doen met net geen 11.000 bestellingen. Best een verschil dus.

En wat misschien wel nog mooier is, vooral de duurste uitvoering is populair. De zogenoemde Inspiration. Die uitvoering inspireerde in ieder geval 44 procent van het totaal om voor de dikste uitvoering te gaan. De goedkopere H-Pick was goed voor 33 procent en de Exclusive 22 procent. De stoere XRT was duidelijk niet interessant en was goed voor één procent.

Dit zijn allemaal cijfers uit Zuid-Korea, dus of de nieuwe Tucson in Europa ook zo'n mega hit zal worden is nog een beetje lastig te zeggen. Ook zijn de Nederlandse prijzen en definitieve uitvoeringen nog niet bekend.







Groter en hybride

Net zoals veel nieuwe auto's is de Tucson duidelijk een maatje groter dan zijn voorganger. Door zijn lengte van 4,70 meter is hij zes centimeter langer geworden. Daarnaast is die ook 4 centimeter breder en twee centimeter hoger geworden. Dat zijn natuurlijk geen meters die erbij zijn gekomen, maar toch zegt Hyundai dat dit bij zal dragen aan iets meer binnenruimte.

Wat betreft aandrijving komt de nieuwe Tucson in ieder geval weer als hybride en plug-in hybride. En niet de minste ook. Volgens Hyundai krijgt de Europese Plug-in namelijk een totaal vermogen van 292 pk en een elektrisch rijbereik van 81 kilometer. Daar worden jullie vast vrolijk van. Maar ook de normale hybride heeft een aardig vermogen: namelijk 245 pk. Beiden zullen de 1.6 turbomotor met elektrohulp gebruiken.

Zoals je mag verwachten van een auto als de Tucson krijg je ook flink wat bagageruimte. 695 liter om precies te zijn, afhankelijk van de uitvoering. Daarnaast is de achterbank verschuifbaar. Iets dat ik persoonlijk echt top vind. Zo kan je kiezen of de mensen achterin wat meer ruimte krijgen, of de bagage. Aan jou de keus.

Ga je graag met de sleurhut op vakantie? Geen probleem, want je kan rekenen op een geremd trekgewicht tot 1.910 kilo.

Gewoon weer lekker knopjes

Ook binnenin is het aangenaam vertoeven. De Tucson krijgt een digitaal instrumentarium van 9,9 inch en één centraal infotainmentscherm van 12,9 of 17 inch. Ligt aan de uitvoering die je kiest. Daarnaast krijg je ook nog eens een lading ouderwetse fatsoenlijke knoppen voor de veelgebruikte functies. Verder zijn er draadloze laadplekken voor je telefoon en USB-C-aansluitingen achterin die tot 100 watt kunnen leveren.

Daar stopt het feest niet. Zoals je misschien eerder al hebt gelezen beschikt de nieuwe Tucson over Memory Reversing Assist. Daarmee kan de auto een eerder gereden route onthouden en die achteruit terugrijden. Of je het echt gaat gebruiken is wat anders, maar tof is het wel.

De nieuwe Tucson komt volgend jaar naar Europa. Nu nog hopen dat de Nederlandse prijzen en uitvoeringen ook een beetje vriendelijk zijn.

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