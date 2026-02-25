Deze viercilinder heeft 500 pk, en het is géén hybride

Dit is de krachtigste viercilinder ooit in een productieauto.

Een viercilinder auto met 500+ pk, dat hebben we eerder gezien. Maar dat zijn dan plug-in hybrides, zoals de C63 E Performance. Nu is er een auto die ruim 500 pk haalt uit enkel een viercilindertje. Het betreft een nieuwe variant van de Lotus Emira.

Een Emira V6 is natuurlijk heel gaaf, maar bij een Lotus is een viercilinder absoluut geen schande. Integendeel, een viercilinder is van oudsher de meest logische keuze in een Lotus. En voor het vermogen heb je tegenwoordig ook geen grote motor nodig. Dat blijkt wel.

Krachtigste viercilinder

Lotus heeft maar liefst 500 pk uit de 2,0 liter Mercedes-viercilinder weten te persen. Of nou ja, de Australische importeur heeft dat gedaan. Deze special edition is namelijk een Australisch feestje. De auto is dan ook Bathurst Edition gedoopt. Wat ze precies hebben aangepast is niet bekend.

Het resultaat is in ieder geval 500 pk, en daarmee is het de krachtigste viercilinder in een productieauto, voor zover wij weten. Standaard heeft de Emira met viercilinder maximaal 400 pk, dus de Australiërs hebben er flink werk van gemaakt. Meestal heeft een special edition alleen een stickersetje.

Boemerang?

Maak je geen zorgen: de stickers zijn er ook. De Bathurst Edition heeft de omtrek van Bathurst op de flanken en speciale striping op de motorkap. Deze lijkt de vorm van een boemerang te hebben, maar dat is waarschijnlijk toeval. We hebben deze livery namelijk ook al gezien op uitvoeringen die níét voor Australië bedoeld waren.

Als klap op de vuurpijl heeft de Emira Bathurst Edition een carbon spoiler en splitter. De auto is vernoemd naar een circuit, dus dan mag een spoiler natuurlijk niet ontbreken. Al met al is het een gaaf pretpakket. Helaas is de auto alleen voor Australië – als je dat nog niet doorhad – en worden er maar 15 van gemaakt.