Deze Volkswagen Golf R op Marktplaats is net even specialer

Het is pas sinds de Golf VII dat er nooit meer een cabriolet-versie is geweest van de Volkswagen Golf. Daarvoor was het standaard dat er eentje kwam, alleen de vorm wist nog wel eens bijzonder te zijn. Van de bizarre facelift voor de Golf 3 cabriolet als 'Golf 4 cabrio' tot de Eos, tot de Golf VI Cabriolet die op papier eigenlijk doodnormaal is. Tenzij je deze versie hebt die we vinden op Marktplaats.

In theorie is de Volkswagen Golf VI Cabrio precies wat je verwacht. Tot en met de bovenrand van de voorruit is het zo'n beetje krek eender met een hatchback. Vanaf daarachter is alles boven de schouderlijn weggehaald en als je dicht wil rijden vervangen door een softtop. Deze zorgt voor een soort coupédaklijn maar oogt wat gedrongen aangezien er geen ruimte is voor grote achtersteven. De wielbasis en achteroverhang zijn namelijk identiek aan de hatchback. Het doet wat denken aan de eerste Audi A3 Cabriolet, wat pas een fraai ding werd toen de tweede cabrio de achterkant van de A3 Limousine kon gebruiken. Misschien had een Golf Cabrio meer een Jetta moeten zijn, of een Eos softtop moeten bouwen (die werd immers nog parallel verkocht aan de Golf Cabrio, maar had een hardtop).

Volkswagen Golf R Cabrio

Er zijn twee versies die de Volkswagen Golf Cabrio nog een beetje leuk proberen te maken. Er kwam een GTI Cabrio. Ja, net als de dichte versie werd de 2.0 TSI voorin gelepeld met 211 pk. Inclusief dezelfde uitstraling qua bumpers en velgen, dus dat was best een tof idee. Niet dat een GTI Cabrio nou perse rijdt als een dweil, maar onderschat niet dat VW de constructie heeft moeten aanpassen, wat 140 kg toevoegde aan de cabrio. De cabrio's zijn dus ietwat niche, want je maakt wat opofferingen voor dat open dak.

Maar nou wordt 'ie helemaal mooi: er kwam zelfs een Volkswagen Golf R Cabrio! Met hetzelfde recept: dezelfde uiterlijke mods en bijna identieke motor-setup (komen we zo even op terug) als de Golf R. Alleen dan met een softtop. Het al ietwat vreemde uiterlijk voelt nog gekker met de Golf R Cabrio, dankzij diezelfde hele dikke bumpers en 'Talladega'-velgen. De standaardkleur Rising Blue Metallic was een optie, al is het exemplaar op Marktplaats zwart.

'Neppe' R

Vergelijk je de Volkswagen Golf R Cabrio met de hatchbackbroer, dan lijkt het alsof het gewichtsverschil erg meevalt. 'Slechts' 73 kg, namelijk (1.514 vs 1.441 kg). Op de sprint verlies je het om nog twee redenen. Ten eerste: de cabrio levert 5 pk in om tot 265 pk te komen. De belangrijkste reden echter: bij de Golf R komt het extra gewicht dankzij 4Motion-vierwielaandrijving. De cabrio heeft alleen kracht op de voorwielen. Ja, het is hetzelfde trucje als de Scirocco R: eigenlijk is het geen Golf R in een andere carrosserie. Met het gemis van AWD is de cabrio weer een hele andere ervaring. Vergeleken met de Scirocco blijkt weer dat de cabrioconversie ongeveer 150 kg kost.

De motor is dan wel weer dezelfde unit als in de Golf R: de Volkswagen Golf R Cabrio krijgt de 'oude' EA113 uit de Golf V GTI en niet de 'nieuwe' EA888 uit de VI GTI. Qua betrouwbaarheid staat de EA113 toch iets beter te boek en kietelen is zeker mogelijk. 265 pk is dus slechts het begin. Al mag je met de cabrio dus wel wat extra aandacht besteden aan wegligging. Waar je bij de Golf en Scirocco R nog kon kiezen voor een handbak, kon je bij de cabrio (in Nederland) niks anders krijgen dan de DSG met zeven versnellingen. Het levert een sprint naar 100 op in 6,4 seconden (de Golf R doet 5,5).

Kopen

Een cabrio is een nicheproduct maar zoals je kan merken zijn er veel redenen waarom de Volkswagen Golf R Cabrio helemaal een nicheproduct is. Het Marktplaats-aanbod is dus schaars, maar wij vonden deze. In 2013 gebouwd en in 2020 naar Nederland gehaald vanuit Luxemburg. Hij is nog volledig origineel voor zover wij kunnen zien, iets wat bij de cabrio normaler lijkt dan de hatchback. Je zou verwachten dat zeldzaam betekent dat de vis duur betaald wordt, maar dat valt nog mee.

Met 17.500 euro zit je namelijk ongeveer waar een goede Golf R ook zit als 'ie onverprutst en goed onderhouden is. De kilometerstand van 166.631 is niet laag, maar er zit veel meer in het vat voor dit blok. Met de zomer op komst is het misschien wel de Golf R die jij wil. Dan kan je terecht op Marktplaats.