Deze Volkswagen is een keiharde flop

Laten we even vooropstellen: Volkswagen was jarenlang extreem succesvol in China. Al in de jaren ’80 betraden ze de Chinese markt en vervolgens zijn ze tot 2022 een dominante factor geweest. De laatste jaren zijn ze echter aan het worstelen, omdat de lokale fabrikanten natuurlijk als een raket gaan. Volkswagen dacht slim te zijn door in zee te gaan met Xpeng, maar dat pakt vooralsnog niet goed uit.

In Nederland kennen we ook de Xpeng G9, een grote elektrische SUV met uitstekende specs dankzij een 800V-platform. En dat alles voor een scherpe prijs. Daar kan Volkswagen niet tegenop boksen, dus daarom dachten ze: if you can't beat them, join them.

Geen succes

Op basis van de G9 kwamen ze met de ID. Unyx 08. Het eerste resultaat van de samenwerking tussen Volkswagen en Xpeng bracht echter niet het gewenste succes. Gemiddeld zijn er maar 267 exemplaren per maand verkocht sinds de lancering in april. Voor Nederland zouden dat prima aantallen zijn, maar de Chinese automarkt is tachtig keer zo groot… Volkswagen had zelf 3.600 maandelijkse verkopen als doel gesteld, maar dat hebben ze dus bij lange na niet gehaald.

Vanwege de slechte verkoopcijfers is Volkswagen al na vijf maanden genoodzaakt de prijzen te verlagen. Vorige maand werd de prijs van de ID. Unyx 08 met ruim 5.000 euro verlaagd. De auto kost nu 25.356 euro in China. In Nederland zou dat het koopje van de eeuw zijn, maar in China zijn dit soort prijzen dus bittere noodzaak om concurrerend te zijn.

Concurrentie van Tesla

Overigens zijn het niet alleen de Chinezen die het Volkswagen lastig maken. Raad eens wat de bestverkochte elektrische SUV van China is? De Tesla Model Y. In de periode april tot en met augustus - waarin Volkswagen 1.333 Unyx 08’s wist te slijten - verkocht Tesla 145.175 (!) Model Y’s.

Overigens is de ID. Unyx 08 niet het enige model dat Volkswagen in samenwerking met Xpeng heeft gebouwd. Inmiddels zijn er ook al de ID. Unyx 07 (een sedan) en de ID. Unyx 09 (nog een sedan). Want als er één ding belangrijk is in China, dan is het gas geven.

Via: Reuters

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