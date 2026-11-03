Deze Volkswagen met V6 wordt nu alsnog in Nederland leverbaar

In 2022 reed Wouter in Zuid-Amerika met de destijds nieuwe Amarok, maar wat bleek? Die auto werd helemaal niet leverbaar in Nederland. Wouter was dus gewoon voor Jan Lul helemaal naar Zuid-Amerika gereisd. Heel vervelend voor ‘m.

4 jaar na dato wordt de Volkswagen Amarok alsnog leverbaar in Nederland, onder het motto ‘beter laat dan nooit’. Dit is niet toevallig, want per 1 januari vervallen de inrichtingseisen voor grijs kenteken. Daar voldeed de Amarok niet aan, wat de auto volstrekt oninteressant maakte voor Nederland. Maar dat verandert dus per 1 januari.

De vraag is: hebben we iets gemist? Enerzijds niet, want het is in feite een omgekatte Ford Ranger. En die was wel gewoon leverbaar in Nederland. De motoren zijn ook gewoon afkomstig van Ford. Toch heeft Volkswagen zijn eigen sausje over de auto gegoten en misschien heb je gewoon liever een Volkswagen dan een Ford. Sowieso is het geen verkeerde auto. Integendeel, Wouter noemde het “een dijk van een pick-up”.









Dikke V6

En het leuke is: de Amarok krijgt ook gewoon een dikke motor, die vooralsnog niet in de Nederlandse Ford Ranger werd geleverd. Het betreft een 3,0 liter V6 diesel, die 241 pk en 600 Nm aan koppel levert. Dit vermogen wordt verdeeld over alle vier de wielen. Daarmee heb je een behoorlijk dikke bedrijfswagen te pakken.

De Amarok heeft in Nederland altijd een dubbele cabine. Dan blijft er een laadbak van 1,65 bij 1,58 meter over. Dat was voorheen niet genoeg om aan de grijs kenteken-eisen te voldoen, maar je kunt er prima een bos takken of een verdwaalde autoband in gooien. Want dat is toch vooral waar dit soort pick-ups in Nederland voor gebruikt worden.

Als je begin 2027 in een Amarok wilt rijden, kun je die nu alvast bestellen. De prijzen beginnen bij € 66.990, inclusief btw. Je krijgt standaard onder meer climate control, elektrische voorstoelen, LED Matrix-koplampen en 18 inch velgen. De meest luxe uitvoering kost € 72.990 en heeft onder meer Harman Kardon-audio en leren bekleding. Maar je hebt dus in alle gevallen een V6 diesel en waar zie je dat nog tegenwoordig?

Bekijk hieronder de rijtest:

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