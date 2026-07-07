Deze Volkswagen-stagiair tekent een supercar die iedereen wil

Geef toe, als jij aan Volkswagen denkt, denk je sowieso als eerste aan een Golf, en daarna waarschijnlijk een Polo. Maar een supercar? Niet bepaald. Toch heeft Volkswagen door de jaren heen stiekem wel eens met dat idee gespeeld. En nu bewijst een stagiair dat het misschien helemaal geen slecht plan zou zijn.

Van schets naar schaalmodel

De Volkswagen ID.DIN T14 begon als een stageproject van designstudent Fabian Reitz. Normaal verdwijnen dit soort ontwerpen natuurlijk na een paar mooie renders ergens heel diep in een mapje op de server. Maar dit keer niet. Volkswagen was blijkbaar zo enthousiast dat het ontwerp daadwerkelijk is omgezet in een fysiek schaalmodel. Ook design eindbaas Andreas Mindt was onder de indruk. Volgens hem combineert de conceptauto krachtige proporties met strakke oppervlakken en een opvallend grafisch ontwerp.

Dat zie je er ook zeker in terug. De neus is laag, de voorruit loopt ver door en de achterkant wordt gedomineerd door een mega diffuser. Voeg daar enorme aerovelgen en uitschuifbare cameraspiegels aan toe en je hebt een auto die zo uit de toekomst komt.

Volkswagen heeft dit eerder geprobeerd

Het opvallende is dat dit niet eens de eerste keer is dat Volkswagen aan het flirten is met een supercar. Eind jaren negentig experimenteerde de Duitse autobouwer natuurlijk al met verschillende W12-concepten. Die prototypes zagen er ook echt gaaf en veelbelovend uit, maar kregen helaas nooit groen licht voor productie.

Waarschijnlijk ook niet zo gek. Binnen de Volkswagen Groep zijn er immers al merken als Lamborghini en Porsche die dat segment al overheersen. Toch voelt deze ID.DIN T14 anders. Misschien omdat hij juist zo duidelijk een Volkswagen blijft, zonder direct op een Lamborghini of Audi te willen lijken. Hij oogt strak, futuristisch en een ook gewoon een tikje bruut.

Natuurlijk komt deze auto er waarschijnlijk nooit. Het blijft een stageproject en Volkswagen heeft geen plannen aangekondigd voor een eigen supercar. Maar als een stagiair in een paar maanden tijd een Volkswagen weet te tekenen waar autoliefhebbers spontaan enthousiast van worden, dan is het misschien geen heel gek idee om deze jongen in de gaten te houden.

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