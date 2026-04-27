Koningsdag-knaller: koninklijke Volvo op Marktplaats kan van jou zijn

Je kunt veel zeggen over een Volvo S80, maar spannend is waarschijnlijk niet het eerste woord dat in je opkomt. Comfortabel, degelijk, veilig, dat werk wel. Maar af en toe duikt er eentje op die nét even wat meer status heeft dan de gemiddelde Zweedse sedan. Deze Volvo S80 valt precies in die laatste categorie. Want ja, het is “gewoon” een comfortabele Zweedse sedan. Maar het is er wel eentje die z’n eerste kilometers niet door een gemiddelde leaserijder heeft gemaakt.

Van paleis naar particulier

We hebben hier namelijk een Volvo S80 2.9 Exclusive uit 2003 waarvan de eerste eigenaar… het Nederlandse koningshuis was. Ja, echt. Geen marketingtrucje, maar daadwerkelijk onderdeel geweest van het koninklijke wagenpark. Dat alleen is natuurlijk al leuk.

Daarna heeft dezelfde eigenaar de auto maar liefst 21 jaar gehouden. Dat is tegenwoordig ongeveer net zo zeldzaam als een betaalbare woning. Het resultaat: een netjes onderhouden exemplaar met een verhaal.





Zweeds comfort met alles erop

Het gaat hier om de dikke 2.9 zes-in-lijn met 196 pk. Geen sportkanon, maar wel precies wat je verwacht van een S80: soepel, stil en comfortabel. Automaat erbij en je glijdt overal naartoe. Qua uitrusting zit je ook goed. Denk aan lederen bekleding, houtafwerking, stoelverwarming, cruise control en natuurlijk een elektrisch schuifdak. Alles wat je in 2003 wilde als je een beetje serieus voor de dag wilde komen.

En ja, er zit zelfs nog een ouderwetse autotelefoon in. Voor als je echt in de vroege jaren 2000 wilt blijven hangen.







Kilometerstand met karakter

Met 195.516 kilometer op de teller is deze Zweedse rakker gewoon netjes ingereden. En laten we eerlijk zijn, dit soort motoren vinden dat alleen maar fijn. Ook praktisch blijft die, want hij mag gewoon 1.800 kg trekken. Die caravan kan dus gewoon mee richting Zuid-Frankrijk. Koninklijk kamperen, zullen we maar zeggen.

Voor 63.000 euro stond deze Volvo ooit nieuw in de showroom. Nu koop je hem voor een aangename 7.900 euro, mét een verhaal en bewijs dat je er gratis bij krijgt.



