Deze Volvo ziet het gevaar ruim voordat jij het ziet

Je kunt natuurlijk steeds meer camera's, radars en andere sensoren op een auto schroeven, maar uiteindelijk blijft er één probleem over, je auto kan niet door een bocht heen kijken. Volvo heeft daar nu iets op gevonden. Laat gewoon een andere auto alvast voor je kijken.

Volvo breidt namelijk Connected Safety uit met vier nieuwe waarschuwingen. Het systeem bestaat al sinds 2016 en laat auto's informatie met elkaar delen, maar krijgt nu een paar interessante extra mogelijkheden.

Een geschikte Volvo kan voortaan bijvoorbeeld een groot dier op of naast de weg detecteren. De locatie daarvan wordt gedeeld, waarna auto's die dezelfde kant op rijden alvast een waarschuwing kunnen krijgen. Je hoeft het hert, schaap of ander fors stuk fauna dus zelf nog helemaal niet gezien te hebben.

Hetzelfde gebeurt met voetgangers en fietsers die op een onverwachte plek worden gedetecteerd. Daarnaast komen er waarschuwingen voor wegwerkzaamheden en ongelukken verderop. Vooral op een bochtige weg, bij slecht weer of in het donker kan dat volgens Volvo behoorlijk handig zijn.

Het leuke is dat Volvo er niet helemaal een besloten Zweeds feestje van maakt. Via het Europese Data for Road Safety-systeem (je kent het wel) kunnen de gegevens ook worden gedeeld met auto's van andere merken en nationale verkeerscentrales.

De nieuwe functies komen naar de Volvo EX60, EX90 en ES90 in Europa, de Verenigde Staten en Canada. Wanneer precies kan per model verschillen. Inmiddels hebben volgens Volvo meer dan een miljoen auto's Connected Safety geactiveerd.

En voor wie veiligheid allemaal maar saai vindt, zit er nog een cadeautje in dezelfde software-update. De EX90 en ES90 krijgen ondersteuning voor Spatial Audio via Apple CarPlay. Daarvoor moet je dan wel het Bowers & Wilkins-audiosysteem hebben, maar dat koos je sowieso al als je zo'n auto ging kopen.

Slim wel van Volvo. Toch?