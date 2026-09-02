Deze oude Volkswagen op Marktplaats is fabrieksnieuw!

We kwamen een tijdje terug bij The Collectables al een heel stel fabrieksnieuwe VAG-auto's tegen. Ook op Marktplaats kun je oudere auto’s vinden met nog geen 500 kilometer op de teller. Het bewijs: deze Volkswagen Polo!

Je kijkt hier naar een blauwe Volkswagen Polo 1.4-16V Comfortline uit 2003 met een kilometerstand waar de gemiddelde demowagen bij de dealer jaloers op is. We hebben het hier over een auto die in drieëntwintig jaar tijd gemiddeld 16 kilometer per jaar heeft gereden.









Onder de motorkap ligt de bewezen 1,4-liter 16V viercilinder benzinemotor. De motor is gekoppeld aan een automatische transmissie. Natuurlijk ziet de buitenkant en in het interieur er exact uit alsof de Polo zojuist uit de showroom in Wolfsburg is gerold. Als Comfortline-uitvoering is de Polo uitgerust met de ongekende 2003-luxe van climate control, cruise control én elektrische ramen.

Wat kost dat?

Voor een gemiddelde Volkswagen Polo uit 2003 met twee ton op de teller betaal je op Marktplaats ergens tussen de 1.200 en 2.500 euro. De verkoper vraagt een stevige 17.965 euro voor de blauwe tijdmachine. Dat is precies dezelfde prijs als die op 24 november 2003 voor de auto werd gevraagd. Bekijk de advertentie hier!

Bedankt voor de tip, Hugo!

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