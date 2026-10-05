Deze weggebruikers krijgen straks nóg meer verplichtingen

We kopen in Nederland meer motorfietsen dan ooit, dat wisten we al. Maar met meer motoren op de weg komt ook de discussie over de veiligheid weer om de hoek kijken.

Een discussie die al zo oud is als de motorfiets zelf. In de nieuwste gesprekken wordt nu gepleit voor twee maatregelen waar niet iedere motorrijder onmiddellijk enthousiast van zal worden. Een APK voor motorfietsen en verplichte beschermende kleding. Daarover schrijft juridisch adviseur DAS na de eerdere berichten over het recordaantal motorfietsen dat dit jaar al is verkocht.

Nederland kent nu helemaal geen Algemene Periodieke Keuring voor motoren. Het idee is dat zo'n keuring technische gebreken aan bijvoorbeeld banden, remmen en verlichting eerder aan het licht brengt en daarmee ongelukken kan voorkomen. Voor auto's is het niet meer voor te stellen dat dat niet hoeft, maar voor een motor is het dus helemaal nooit nodig. In principe zou je dus met een barrel zonder remmen en een gescheurd subframe over de snelweg kunnen racen. Best link...

Jas aan wordt geen eigen keuze meer

Daarnaast zou beschermende motorkleding verplicht moeten worden. Nu moet je op de motor wel een goedgekeurde helm dragen, maar ben je verder behoorlijk vrij in wat je aantrekt. In theorie kun je dus in korte broek en T-shirt op je motor stappen.

De gedachte achter een kledingplicht is simpel. Motorrijders hebben geen kreukelzone, airbags of gordels en beschermende kleding kan bij een val de gevolgen behoorlijk beperken. Serieus, als je hebt gezien hoe iemand erbij ligt als hij in zijn spijkerbroekje en t-shirtje met 90 over het asfalt heeft gegleden, haal je het niet meer in je hoofd om onbeschermd op pad te gaan. Brrrr, echt vreselijk is dat.

Tegelijkertijd wordt ook naar automobilisten gewezen. Motoren vallen nu eenmaal minder op en vooral bij afslaan, inhalen en wisselen van rijstrook ontstaan gevaarlijke situaties. Dus wij in ons beschermende koekblik moeten gewoon beter om ons heen kijken. Maar gelukkig hebben de meeste nieuwe auto's ook allerlei systemen die een motor aan kunnen zien komen.

Goed, een APK en beschermende kledingplicht is nog verre van zeker. Maar er zijn wel steeds meer stemmen die ervoor pleiten om die maatregelen in te voeren.

Lijkt ons helemaal geen stom plan eigenlijk.

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