Het kost geld om naar je werk te rijden, maar dat is niet overal zo

Wie met de auto naar zijn werk rijdt in een benzine- of dieselauto is vandaag de dag prijzig uit. Met een zuinig gebakje kun je misschien nog “winst” maken, maar als je onderhoud en afschrijving meenemet is dat lastig anno 2026.

De standaard kilometervergoeding van 25 cent niet bepaald royaal. Toch zijn er werkgevers die een stapje extra doen. Eén bedrijf in Brabant betaalt zijn werknemers momenteel zelfs 30 cent per kilometer, daarover bericht RTL Nieuws .

Het gaat om Aquatic Wholesale Group in Klundert, een groothandel gespecialiseerd in alles wat met vijvers en aquariums te maken heeft. Het bedrijf heeft ongeveer zeventig medewerkers en een groot deel daarvan komt met de auto naar het werk. Vooral omdat de locatie nogal beroerd bereikbaar is met het openbaar vervoer.

25 cent belastingvrij

Daarom besloot het bedrijf de kilometervergoeding tijdelijk te verhogen naar 30 cent. Schappelijk! De werkgever mag in Nederland maximaal 25 cent per kilometer belastingvrij vergoeden. Dat bedrag was jarenlang 23 cent, maar is dit jaar verhoogd . Wie meer betaalt, mag dat overigens gewoon doen. Alleen wordt het meerdere boven de belastingvrije grens gezien als loon en moet daar belasting over worden betaald. Daar hebben werkgevers over het algemeen niet zo’n trek in.

Het bedrijf in Klundert neemt die extra belasting voor lief. Volgens het bedrijf speelt de hoge brandstofprijs behoorlijk onder het personeel. En met een krappe arbeidsmarkt is een paar cent per kilometer ineens een interessant middel om werknemers binnenboord te houden.

Voor een werknemer die bijvoorbeeld 25 kilometer van zijn werk woont, kan het behoorlijk aantikken. Bij 30 cent per kilometer levert een retourrit van 50 kilometer een vergoeding van 15 euro op. Van de extra vijf cent per kilometer blijft na belasting ongeveer 11 euro per dag over volgens de aangehaalde berekening.

Tijdelijk

Er zit voor werknemers bij Aquatic wel een kleine disclaimer aan het succesverhaal. De 30 cent per kilometer is namelijk geen permanente regeling. Het bedrijf betaalt duizenden euro’s extra per maand en wil terug naar de belastingvrije 25 cent zodra de brandstofprijzen weer dalen. Maar ja, wanneer gaan die brandstofprijzen dalen dan? Voorlopig lijkt dat niet het geval.

Naar het werk rijden is een dure grap. In elk geval als je niet in de buurt van je werk woont en je moet er 5 dagen heen tokkelen. Zeker met een niet-zuinige liefhebbersauto. Moeten we terecht de pijn voelen aan de pomp als petrolheads, of zou de onbelaste kilometervergoeding omhoog moeten? Wetende dat zoiets politiek gezien ook klauwen met geld kost, geld dat ook weer ergens vandaan moet komen. Dus ja.

Fotocredit: nlhighwayspots via Autoblog Spots