Vind je een 911 te normaal? Ga dan voor deze widebody-996 op Marktplaats!

Onze Wouter heeft het bewijs geleverd: je kunt een 911 online kopen zonder de auto in het echt te hebben gezien. Of dat helemaal goed loopt? Da’s een tweede. Mocht je zo’n zwarte 997.1 Carrera S nou te doorsnee vinden? Overweeg deze uitgeklopte 996 Carrera op Marktplaats eens!

Ziet er best gruwelijk uit toch? Je mag zelf bepalen of ‘gruwelijk’ hier positief of negatief geïnterpreteerd dient te worden. De 911 waar je naar kijkt, werd in 2000 gebouwd en direct naar Nederland verscheept. In zijn 26-jarige leven heeft hij negen Nederlandse eigenaren gehad.

Eén van die negen eigenaren vond het een goed idee om een widebody op de Carrera te zetten. Hiervoor is hij naar tuner Miles Works Automotive gegaan. Van voor tot achter is de koets aangepast. De voorbumper is lekker breed en de koplampen hebben een soort oogschaduw gekregen. Nog breder zijn de achterste wielkasten die overgaan in de custom achterbumper. Boven die bumper hangt dan weer een RS-achtige achtervleugel. Volgens de huidige eigenaar en verkoper van de dikke 996 is dit de eerste en enige Miles Works-996 van Nederland.







Specificaties

De aanpassingen van Miles Works beperken zich tot het uiterlijk. Onder de kap ligt dus nog altijd een 3,4-liter zescilinder boxermotor die 300 pk en 350 Nm produceert. De 996 bereikt een topsnelheid van ruim 280 km/u en accelereert in ongeveer 5,2 seconden naar 100 km/u. Schakelen doe je natuurlijk zelf met een vijftraps handbak.

Toevallig kun je nog altijd bij de tuner langs voor zo’n pakketje. Tegenwoordig betaal je er 6.500 euro voor. De Nederlandse Porsche 911 996 Carrera met zo’n widebody staat nu te koop op Marktplaats voor 49.999,99 euro. Doe jij een bod?