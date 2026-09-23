Lelijkste Audi op Marktplaats heeft een bijzonder verhaal

Een Audi TT is leuk spul voor erbij voor een schappelijke prijs. Je pikt er al eentje op Marktplaats op voor 1.500 euro. Iets verderop in de laagste prijsregionen komen we dit exemplaar tegen dat door de eigenaar terecht ‘Groene Draak’ wordt genoemd.

Je kijkt hier naar een Audi TT Roadster van de eerste generatie, de 8N. Alleen, dit is niet een TT die zomaar in een vreemde kleur is gespoten of gewrapt. Deze auto maakt onderdeel uit van de zeer gelimiteerde ‘Hardtop Talisman’-serie.









TT met zijn eigen kleur

Audi vond het in 2001 geinig om voor de thuismarkt een speciale TT-uit te brengen. Hoe klein de oplage precies is, is niet duidelijk maar de meeste bronnen spreken van zo’n 50 auto’s. Wat hem zo bijzonder maakt, is natuurlijk zijn groene kleur. Die tint krijgt natuurlijk de naam Talisman Green. De kleur zou afhankelijk van de lichtinval een turquoise of blauwachtige gloed hebben. De TT werd tevens geleverd met een afneembaar hardtop in de Talismankleur dat over de originele stoffen kap gemonteerd kan worden. Daardoor kijk je vanuit de cabine nog steeds tegen de stoffen kap aan.

De gelimiteerde TT Roadster op Marktplaats

Het exemplaar dat we op Marktplaats tegenkomen werd in 31 mei 2001 op kenteken gezet in Duitsland. Pas 22 jaar later kwam hij naar Nederland. Er werd toen een forse 11.103 euro bpm voor betaald. Onder de kap ligt de bekende 1,8-liter viercilinder turbomotor met 20 kleppen. Wel tof: de afdekdelen zijn netjes meegespoten in zachtgroene kleur. Het blok produceert 180 pk en stuurt het via een vijftrapshandbak naar alle wielen. Quattro, je weet toch.

Volgens de verkoper is de Audi een “volledig originele auto’’. Daar durf ik mijn vraagtekens bij te zetten. Als ik kijk naar andere TT Talismannen, zijn de koplampen net zo groot als bij de standaard auto terwijl ze hier kleiner zijn door een carrosseriekleurig kapje. Hetzelfde geldt voor de achterlichten waaraan lijkt te zijn geknutseld (en niet perse met een positief eindresultaat). Verder zou de bodem roestvrij zijn gemaakt en heeft de Audi recent nog een grote beurt gehad. De APK loopt tot 29 april 2027.

Goedkope exclusieve Audi!

Ondanks zijn leuke verhaal voor in de kroeg zorgt zijn gelimiteerde oplage niet voor hoge vraagprijs op Marktplaats . Waar de Audi TT Roadster Hardtop Talisman nieuw in 2001 voor 30.600 euro werd verkocht in Duitsland, betaal je er nu nog maar 3.985 euro voor. Dan het bijzondere: op de website van de verkoper wordt er 6.248 euro gevraagd.

Ben je in de markt voor een oude, goedkope TT? Kijk dan ook eens naar deze getunede TT met Remus-uitlaat, H&R-onderstel en OZ Racing-wielen voor nog geen 3.000 euro.

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