Koop deze zeldzame BMW van een F1-coureur

Heb je wel eens een BMW 3.0 CSL in het echt gezien? Kleine kans, want van de moderne versie zijn er maar 50 gebouwd. En als dat nog niet exclusief genoeg is, staat er nu eentje te koop die bijna gloednieuw is en een bekende eigenaar heeft gehad. Gooi dat spaarvarken dus maar kapot, pak die oude sok, graai tussen de bank want deze wil jij.

De moderne 3.0 CSL werd gebouwd ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van BMW M en is natuurlijk een moderne vertaling van de oude legendarische E9 3.0 CSL. Het ding bestaat voornamelijk uit carbon en haalt zijn inspiratie uit niets minder dan de 'Batmobile'.







In de voorkant vind je de 3.0 zespitter met twee turbo's die goed is voor 560 enthousiaste paardjes. Dat vermogen gaat naar de achterwielen en gebeurt allemaal via een handgeschakelde zesbak. Geen geflipper dus, maar gewoon zelf roeren. Geen elektrische onzin, geen gladde praatjes. Gewoon ouderwets genieten. Kan jij daar wel mee omgaan? Dan doe je 0 naar 100 in 3,9 seconden en heb je een topsnelheid van iets meer dan 300 km/u.

De auto in kwestie is nummertje 28 van de 50 en was van niemand minder dan voormalig BMW Sauber F1-coureur Nick Heidfeld.







Geen hoge kilometerstand

Heidfeld kreeg de auto in juni 2023 in zijn bezit en was er blijkbaar niet heel enthousiast over. Waarom niet? Omdat de BMW maar 391 kilometer op de teller heeft staan. Dat is nog niet eens ingereden.

Gelukkig heeft de CSL ondanks dat die bijna nooit het daglicht heeft gezien wel netjes onderhoud gehad. De laatste service heeft die gehad in augustus 2026 bij BMW M-dealer Sepp Fässler AG. Hier is de olie en de remvloeistof vervangen.

Naast dit pretpakket krijg je er ook nog van alles bij om het feest compleet te maken. Een genummerd 1:18-model bijvoorbeeld, een speciale autohoes, boeken, designschetsen van BMW M-designeindbaas Viktor Bär en nog wat spullen die allemaal bij nummer 28 van 50 horen.

Gewoon pinnen

De BMW gaat op 7 november 2026 onder de hamer tijdens The Zürich Auction. Broad Arrow Auctions schat de opbrengst op 900.000 tot 1,2 miljoen Zwitserse frank. Dat is omgerekend zo'n 970.000 euro tot 1,29 miljoen euro, op basis van de ECB-koers van 16 oktober 2026. De eerste die een Nederlands kenteken kreeg ging voor 810.000 euro over de toonbank. Toch een klein verschil in prijs.

Voor dat geld koop je dus een ongelofelijk dikke BMW met 560 pk, een handbak, een hele aangename kilometerstand en een F1-coureur in het eigenaarsboekje.

Een verstandige keuze? Om te rijden waarschijnlijk niet. Om weg te zetten en over een aantal jaar weer te koop aan te bieden misschien wel.

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