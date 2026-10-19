Diesel is nu echt klaar en jaagt automobilisten naar EV

Het zijn hele interessante tijden aan de pomp. Want terwijl wij steeds dieper in de portemonnee moeten graaien, gebeurt er wat opvallends in autoland. De EV krijgt namelijk weer vol de wind in de rug. En de diesel? Die blaast bijna zijn laatste zwarte wolkje uit.

De cijfers liegen er allemaal niet om. In de EU werden in augustus maar liefst 196.486 stekkerauto's verkocht, een flinke stijging van 63 procent ten opzichte van een jaar geleden. Met dat cijfer zijn EV's goed voor 28 procent van de markt. Als we dat vergelijken met de verkoop van nieuwe dieselauto's dan is dat een treurig aanzicht. Die verkoop zakte namelijk met bijna een kwart naar 45.403 auto's... Daarmee zakte het marktaandeel van de oude vertrouwde diesel naar 6 procent.

Tja, en dat is natuurlijk pijnlijk voor de dieselmotor. Al vind de EU dit helemaal niet erg hoor.

Niemand wil meer een diesel

Dat die dieselprijzen aan de pomp ondertussen net zo onbetaalbaar zijn als benzine helpt natuurlijk niet mee. Een vat diesel kostte vorige maand zo'n 195 euro. Dat is meer dan twee keer de prijs van voor de oorlog in Iran.

Al die ellende vertaalt zich weer door naar de autoverkoop. Volvo-topman Erik Severinson laat al weten dat het einde van de diesel is aangebroken. Stellantis daarentegen doet nog wel zijn best om nog een paar diesels te verkopen, maar ook daar is buiten vrachtwagens en bedrijfswagens weinig hoop meer.

En ook die laatste categorie is natuurlijk uitstel van executie. Want als die auto's goedkoper worden en sneller kunnen laden, waarom zou je dan nog voor een diesel kiezen?

Diesel maakt zichzelf kapot

Dat er geen nieuwe diesels meer verkocht worden is één ding, maar er zijn nog zat mensen die elke dag vrolijk rondtuffen in hun dieseltje. Sterker nog, zo'n 40 procent van de auto's in Europa rijdt nog op diesel, laat Transport & Environment weten. En net als bij benzineauto's is zo'n tank vullen een stuk minder leuk dan dat het vroeger was.

En dat is dus eigenlijk een beetje het interessante. De EV-verkoop zit al flink in de lift, en door die enorm hoge brandstofprijzen is de diesel eigenlijk onbedoeld zijn eigen graf aan het graven. Als je dan voor een nieuwe auto gaat kijken, is de keuze vrij makkelijk gemaakt.

Dat wil allemaal natuurlijk niet zeggen dat je morgen nergens meer een diesel zal zien, maar het punt is wel duidelijk denk ik. Die brandstofprijzen blijven voorlopig nog lekker hoog, de diesel wordt steeds duurder, en de EV krijgt gratis reclame.

Via: Financial Times

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