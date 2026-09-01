Ondernemers met deze dieselbussen zijn vanaf 1 januari de sjaak

Heb je als ondernemer een dieselbestelbus van een jaar of tien oud? Dan kan 1 januari 2027 een behoorlijk vervelende datum worden. Vanaf die dag verliezen namelijk ruim 240.000 dieselbestelauto’s hun toegang tot de zero-emissiezones in twintig Nederlandse gemeenten.

Het gaat om bestelauto’s met emissieklasse 5. Die mogen op dit moment nog wel de betreffende binnensteden in, maar die overgangsregeling loopt op 1 januari 2027 af. En dat betekent dat een flinke groep ondernemers opnieuw moet kijken naar het vervoer waarmee ze hun klanten bezoeken.

Emissieklasse 5

Volgens een analyse van de website autozoweg rijden er in Nederland ongeveer 1,13 miljoen dieselbestelauto’s rond. Daarvan hebben 240.168 exemplaren emissieklasse 5. Tel je de 222.094 dieselbestelauto’s met emissieklasse 4 of lager erbij op, dan zijn er vanaf 2027 al 462.262 diesels die de zero-emissiezones niet meer in mogen.

Daar komen nog ruim 4.000 nieuwe dieselbestelauto’s bij die sowieso geen toegang krijgen. In totaal gaat het daarmee om 466.655 dieselbestelbussen, oftewel ruim vier op de tien dieselbestelauto’s. Leuker kunnen ze het niet maken.

Steeds meer steden

Sinds 2025 hebben negentien Nederlandse gemeenten en Schiphol een zero-emissiezone voor bestel- en vrachtauto’s. Grote steden als Amsterdam, Rotterdam en Den Haag doen mee, maar ook onder meer Assen en Maastricht hebben zo’n zone.

Bovendien blijft het niet bij de huidige lijst. Vanaf 1 januari 2027 komen daar Alphen aan den Rijn en Venlo bij. Later volgen onder meer Deventer, Almere, Breda, Apeldoorn, Ede en Zaanstad. Kortom, doortuffen met je dieselbus wordt steeds lastiger.

In de negentien huidige zonegemeenten staan volgens de analyse 183.511 dieselbestel- en bedrijfsauto’s geregistreerd. Rotterdam telt met 21.495 exemplaren de meeste, gevolgd door Den Haag met 20.822 en Amsterdam met 20.394.

Een ondernemer met een dieselbus die straks niet meer naar binnen mag, heeft grofweg drie opties: overstappen op een elektrische bestelauto, een ontheffing aanvragen of de zero-emissiezone proberen te vermijden.

Vooral kleine ondernemers zullen naar verwachting geraakt worden. Een elektrische bestelbus aanschaffen vergt een flinke investering en dat geld is er niet altijd. Omrijden of klanten buiten de zone bedienen is nu ook niet bepaald een praktische uitvoering. Kortom, dit gaat nog een uitdaging opleveren voor een hoop eigenaren van zo’n dieselbus.

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