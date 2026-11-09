Gestolen supercar duikt op bij automeeting en trakteert op matige driftshow

Een supercar stelen is natuurlijk al niet bepaald netjes, maar als je er vervolgens ook nog eens mee gaat lopen hannesen op straat... Dit gebeurde in het Amerikaanse Detroit. Daar dook een gestolen McLaren op bij een illegale automeeting en trakteerde het publiek vervolgens op een portie zeer treurige donuts.

Gestolen McLaren

Het gaat om een McLaren 750S Spider in vermoedelijk Mantis Green. Dat is met een prijskaartje van zo'n 500.000 dollar, omgerekend zo'n 448.500 euro absoluut niet de goedkoopste McLaren.

Voor dat pittige prijskaartje krijg je een V8 twin-turbo die goed is voor 750 pk en 800 Nm aan koppel. Met die cijfers knal je in 2,8 seconden naar de 100 en krijg je een topsnelheid van 332 km/u. Absoluut geen kattenpis dus.

De auto is van Ali Sobh, een ondernemer uit de regio Detroit die ook bekend is als content creator voor social media. Volgens Sobh werd de McLaren vrijdag gestolen. Een dag later dook de auto op bij een street takeover in Detroit. Op beelden die online rondgaan, zijn twee personen in de Britse supercar te zien.

Duur gestolen speelgoed

De eigenaar kreeg de beelden pas zondag zelf te zien. Hij zegt dat hij wakker werd en tot zijn schrik zag hoe zijn verdwenen McLaren op sociale media rondging. Je kunt je vast voorstellen dat je als eigenaar liever een bericht krijgt dat je auto is teruggevonden bij een keurige parkeergarage. Dit is toch een iets minder prettige manier om je zondag te beginnen.

Sobh heeft inmiddels aangifte gedaan bij de politie. Het onderzoek naar de diefstal loopt nog. Wie de twee inzittenden zijn en waar de McLaren zich momenteel bevindt, is nog een raadsel.

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