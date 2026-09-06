Upgrade voor je oude BMW: perfectie of heiligschennis?

Ook BMW moet eraan geloven: een modern auto-interieur zit vol met schermen en digitale multimedia. Als purist en liefhebber van oude BMW's moet je dan waarschijnlijk even terugdenken aan de tijd van doodeenvoudige cockpits met een symmetrische tellerbak en het knoppenpaneel in het midden nét een kleine slag naar jou als bestuurder gedraaid. Simpel en tot op zekere hoogte iconisch. Bestaat er een combinatie van beide? Volgens een autobedrijf in de VS wel.

Een Amerikaan genaamd Jean, de eigenaar van het bedrijf genaamd Usual Suspects Garage in Florida begon te experimenteren met moderne techniek in oude BMW's. Als specialist in BMW's en Porsches ziet hij veel vergelijkbare auto's voorbij komen, veel BMW E30's en auto's uit die bouwjaren. Hij had bedacht dat digitale tellers echt wel voordelen hebben, maar vooral het feit dat het gewoon een tablet achter je stuur geplempt is zat hem dwars. Zijn idee was dus de tellerbak houden zoals 'ie is, maar met schermen die je data weergeven alsof het de goede oude tellers zijn. Meerdere klanten vonden dat best een goed idee, dus begon Jean met een concept.

Upgrade voor je oude BMW

Het project is niet zonder zijn uitdagingen. Zo is een uitdaging van deze retro-futuristische tellerbak in je BMW E30 dat ronde schermen nog niet erg populair zijn. Er moesten dus goed werkende schermen komen die precies in de tellergaten van de BMW E30 passen. Het bleek dat ze voor de E28 iets makkelijker waren, dus het eerste proof of concept is voor de 5 Serie bedoeld. Een mooie feature voor puristen is dat deze schermen 'gewoon' de tellers van een BMW uit deze tijd kunnen weergeven alsof er niks anders aan de hand is. Het leuke komt natuurlijk met de extra features.

Zo zou je bijvoorbeeld een boordcomputer met livedata kunnen koppelen aan de schermen, zodat één van de tellers tijdelijk iets anders kan weergeven. Dat is natuurlijk het voordeel van schermen, de inwisselbare informatie. De volledige functionaliteit wordt nog onderzocht door Jean, maar bijvoorbeeld verschillende tellerweergaves zou ook een mooie optie zijn. De nadruk ligt nu op twee dingen: dat het hele zooitje in een standaard tellerbak van een BMW past, zodat je niks anders hoeft te doen dan oude tellerbak eruit, nieuwe tellerbak erin. Dit levert niet alleen makkelijke installatie en verwijdering op, ook dat je de upgrade mee kan nemen naar andere auto's.

Ook is Jean hard bezig met hoe soepel alles loopt in de digitale tellers van de BMW E30 en E28. Het moet niet minuten duren voordat alles opstart, de UI moet vloeiend en zonder vertragingen zijn. Volgens Jean is dat laatste erg belangrijk: schermen die niet goed werken laten dure projecten erg goedkoop lijken. Daarover gesproken: een product dat je kan kopen is er nog niet, maar is wel het doel. Er wordt gericht op 1.300 dollar, dus iets meer dan 1.000 euro. Een Pro-versie met compatibiliteit voor CarPlay Ultra is ook een wens, maar op een later moment.

Geniaal of heiligschennis?

Dan natuurlijk de vraag die we allemaal kunnen beantwoorden op onze eigen manier. Deze tellerbak in je BMW E30 of E28: perfectie of heiligschennis? Het idee om moderne techniek met ouderwetse looks te combineren kunnen we erg waarderen, maar we zien ook een sentiment van mensen die juist vast houden aan hun oude auto om daar een beetje van te ontsnappen. Maar goed, daarom is het een upgrade: de één zou het graag willen, de ander zegt nee dank u. Je hebt in ieder geval de optie. (via Instagram en The Drive)