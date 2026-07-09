1.000+ pk BMW M5 op Marktplaats kan supercars pesten

Er was eens een tijd dat 1.000 pk veel was. Dat geen één auto dat haalde, behalve die ene: de Bugatti Veyron. Goed, die tijd is al een tijdje voorbij en ook al zijn er nu legio elektrische sedans, Ferrari-supercars en van alles en nog wat boven de 1.000 pk-grens: het blijft veel vermogen. Mocht je dat graag willen temmen in een grote sedan, dan kan deze BMW M5 op Marktplaats je wellicht helpen.

De BMW M5 van de F90-generatie, de voorlaatste, is van zichzelf al geen zwakkeling. De nog verder ontwikkelde versie van de V8 die debuteerde in de X5 M (E70) was vanaf 2018 goed voor 600 pk en 750 Nm. Tenzij je de Competition nam, dan kreeg je 625 pk. CS? 635 pk. Flink veel, maar precies op het niveau wat je verwachtte. Het zorgt ervoor dat 727 pk in de nieuwe M5 alsnog als een dikke upgrade voelt.

BMW M5 met 1.000(!) pk

We hebben het echter niet voor niks over die 1.000 pk-grens. Want ja: daar heb je mee te maken met deze BMW M5 op Marktplaats. We komen zo even terug op hoe dat bereikt is. Eerst de basics. Het betreft een BMW M5 Competition, de F90 op basis van de G30 5 Serie van voor de facelift. Hij komt uit 2019 en dat was een feestjaar voor de BMW M5, want dat jaar was het 35 jaar geleden dat de M5 ontstond. Vandaar dat dit exemplaar zijn leven begon als een BMW M5 Edition 35 Jahre. Uitgevoerd in matgrijs met speciale velgen was dat een jubileummodel waar er maar 350 van zijn.

Dat is dus al bijzonder, maar dit is niet één van zijn 349 soortgenoten. Er is volgens de advertentie ruim 70.000 euro(!) uitgegeven aan deze BMW M5 om hem zo te krijgen zoals je hem hier ziet. De grootste vermogensboost vindt plaats dankzij een Stage 2+ Turbo-upgradepakket van ASD Performance. Vervolgens zien we allerlei carbon-upgrades van Eventuri, ook een bekende naam. Ook opvallend is een methanol-injectiesysteem, wat voor dat dikke vermogen zorgt. Als je er 'normale' Euro 98 ingooit, is het vermogen 871 pk. Er komt 950 pk beschikbaar als je 98 combineert met de water/methanol-injectie. En als je die laatste combineert met de inmiddels in Nederland vrijwel uitgestorven 102 Competition-benzine, kom je uit op het volledige vermogen van 1.001 pk. Goedemorgen.

Een ander deel van die 70.000 euro aan upgrades zit 'm in het exterieur. Het valt je wellicht op dat de BMW M5 op Marktplaats niet meer matgrijs is zoals de 35 Jahre. Nee, hij is matgroen gewrapt. Vervolgens is hij voorzien van Vossen-velgen van het type HF-5 en een hele zwik carbon upgrades van Manhart. We kunnen eindeloos doorgaan over wat er allemaal verbouwd is aan deze BMW M5, maar je snapt hoe lang die lijst is. Het resultaat is een in ieder geval bloedsnelle M5 met een, eh, uniek uiterlijk. Of de kleur je ding is moet je zelf weten, het kan natuurlijk anders.

Kopen

Je begrijpt wel dat we afstevenen op een vrij hoog bedrag voor deze 1.000 pk sterke BMW M5 op Marktplaats. En ja, vergeleken met andere F90s is hij aan de prijs, maar goed, daar is geen 70.000 euro ingestoken. Nou weten we ook wel dat je niet alles terugziet van upgrades die je erin stopt en qua uiterlijke mods is dat zeker smaakgevoelig. Maar 1.000 pk klinkt dan wel weer heel cool.

Als je dat graag wil, mag je je melden op Marktplaats. En een zak geld met een inhoud van 114.995 euro. Je krijgt dan een M5 van zeven jaar oud met net geen 80.000 kilometer op de klok. En dus knotsgekke upgrades.

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