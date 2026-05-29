Dikke brandstofmotor terug van nooit weggeweest!

Ze hebben het nog zo goed uitgelegd in Brussel. Ga nou allemaal elektrisch rijden! Ja, de brandstofmotor mag nog wel, maar hij mag steeds minder uitstoten. Euro 6, euro 7, het moet schoner. Dus gingen de automerken allemaal driecilinder torren ontwikkelen. Downsizen! En natuurlijk elektrische auto's. Maar wat zegt u? Dikke vinger, we kopen steeds meer dikke brandstofmotoren.

Laat dat nou net nieuws zijn waar wij wel warm van worden. Dat downsizen haalt toch een beetje de sjeu eraf. Je doet al een concessie vanwege de fiscale ellende om bijvoorbeeld je Range Rover Evoque in een plug-in hybride configuratie te kopen, krijg je een een 1.5 driecilinder in het vooronder! Uit een analyse van het RDC blijkt dat de Nederlander daar dus helemaal niet voor valt! Niks tien jaar downsizing, de dikke brandstofmotor wint gewoon terrein!

Daling totaal

Eerst even de open deur. Er zijn in totaal wel minder nieuwe auto's met een brandstofmotor verkocht. Dat kan natuurlijk ook niet anders met de stimulering van elektrische auto's en de belachelijke nieuwprijzen die in Nederland door strafbelastingen worden gerekend. Maar goed, in 2016 werden er 378.163 nieuwe personenauto's met een brandstofmotor geregistreerd. In 2025 waren dat er 231.617 stuks. Let wel, auto's met een brandstofmotor aan boord, dus ook hybrides vallen hier onder.

Een flinke daling in aantallen, maar ook in procenten. Het aandeel auto's met een brandstofmotor daalde zo in tien jaar tijd met 38,8 procent. Allemaal slecht nieuws voor de mensen met benzine in hun aderen? Nou nee, want binnen het segment met brandstofmotoren is er wel iets flink veranderd.

De dikke brandstofmotor is niet dood!

In die tien jaar tijd hebben de kleinste motoren heel veel terrein verloren, maar de winst zit niet in de motoren tot 2.250 cc. Nee, de motoren met een cilinderinhoud van meer dan 2.250 cc stijgen enorm in marktaandeel. In 2016 waren slechts 10.253 nieuw geregistreerde personenauto's voorzien van een motor met meer dan 2.250 cc. In 2025 waren dat er 19.344, een stijging van 83,8 procent!

Dat is dan ook nog eens een veel groter aandeel in het totaal. Want in absolute aantallen werden er in 2016 veel meer auto's met een plofmotor verkocht. Reken je het door naar de totalen dan was het aandeel in 2016 2,4 procent en in 2025 8,4 procent. Dat betekent dat in de ICE mix in tien jaar tijd het aandeel drie keer groter is geworden. Bij 1 op de 12 nieuw verkochte auto's op dinosap zit er een dikke motor onder de kap. Mooi.

De rest van de cijfers

Als de ene categorie groeit moet de andere krimpen. Dat is logisch. De categorie tot 1.000 cc is met 63,4 procent gedaald ten opzichte van 2016. In 2018 werden de meeste van deze torren verkocht, de hoogtijdagen van het downsizen en uitknijpen van de kleine motorblokjes. Die te kleine blokken in relatief zware auto's bleken technisch geen groot succes.

Ook de motoren tussen de 1.000 en de 1.250 cc hebben een halvering te verwerken gekregen. Een krimp van 50,6 procent om precies te zijn. RDC neemt nog even die eerste twee categorieën samen en concludeert dat downsizing verleden tijd is. Tenminste zo extreem als dat een tijdlang is doorgevoerd. Technische problemen (bijvoorbeeld Ecoboost, 1.2 PureTech) en het op sterven na dood zijn van het A-segment zorgen ervoor dat de kleine motoren qua aandeel in tien jaar tijd van de helft naar maximaal een derde is gegaan. Downsizing is uit, elektrificering is in.

De nieuwe kampioen

De nieuwe koploper is nu de categorie 1.3 tot 1.6 motoren. Dit segment is redelijk stabiel gebleven en heeft met een aandeel van 41,5 procent de hoogste vertegenwoordiging in de nieuwverkopen van 2025. Niet gek natuurlijk, want in combinatie met een batterij en een elektromotor leveren motoren met deze inhoud gewoon genoeg power ook voor zwaardere auto's. En ze zijn niet zo hard gedownsized dat de techniek enorm onder druk komt.

De groep van 1.7 tot 2.0 doet het ook prima. In tien jaar tijd steeg ook deze categorie met 41,2 procent naar een aandeel van 4,1 procent. Nog één opvallende constatering. De categorie van 1.951 t/m 2.250 cc daalt dan weer wel. Als we een dikke motor willen gaan we dus wel voor een echte dikke jongen.

Nou doe er mee wat je wil, we moeten toch allemaal over naar de EV, zo wil Brussel. Alleen willen ze zelf liever niet.