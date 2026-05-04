Dikke motor in nieuwe Spyker: "Geen EV of zelfs hybride"

De woorden "als we de woorden van Victor Müller moeten geloven" zijn weleens vaker voorbijgekomen in het verleden. Nu is het weer zover. Muller geeft in een video het volgende puzzelstukje tot de nieuwe Spyker-productieauto.

Wederom is het nieuws om erg vrolijk van te worden als autoliefhebber. Muller zegt: "Ik denk dat ik veel fans en potentiële klanten kan geruststellen dat deze auto niet elektrisch wordt, op wat voor manier dan ook. Zelfs niet eens hybride."

Wat dan wel?

De nieuwe Spyker gaat het volgens Muller doen met "een indrukwekkende 800 pk sterke twinturbo-V8-motor". Met deze krachtbron moet de nieuwe Nederlandse supercar "een geweldige topsnelheid van ergens boven de 350 km/u" halen. Meer info over de krachtbron krijgen we nu nog niet. Zou het de achtcilinder van VAG zijn? Of zou Muller weer met Ferrari in zee gaan net als in de F1? En is er überhaupt wel een auto op komst?

De videootjes op social media werken toe naar de climax op 14 augustus. Dan moet de nieuwe Spyker klaar zijn voor de presentatie op het prestigieuze Pebble Beach Concours d’Elegance. Tenminste, als we de woorden van Muller moeten geloven.



Foto: Spyker C8 gespot door a7iseenautobahn