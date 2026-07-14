Polestar 4-station met achterruit laat zich zien op de Nordschleife!

Polestar luistert naar haar klantenkring. Nadat eerst de belofte werd gedaan om meer fysieke knoppen toe te voegen aan het interieur komt er nu een Polestar 4 mét een achterruit . Officieel hebben we alleen nog een teasebeeld van de Polestar 4 SUV gezien, maar gelukkig zijn er andere manieren om de nieuwe EV te zien.

We krijgen spyshots toegestuurd van de Polestar 4 met achterruit tijdens een middagje op de Nürburgring Nordschleife. Hieruit kunnen we wel concluderen: de Polestar 4 SUV is eerder een stationwagon dan een crossover! Volvo, kijken we mee?

Waar de Polestar 4 zonder achterruit bij de C-stijl ineens strak naar beneden loopt, krijgt de nieuwe 4 een wat verder recht doorlopende daklijn. Het staat hem goed als je het mij vraagt. Om de vakantiebeuker-look af te maken, zitten er ook nog eens dakrails op. De rest van de auto komt overeen met het origineel: er zitten dezelfde koplampen op, het ontwerp van de voorbumper is onveranderd en er zitten dezelfde inkepingen in de frunkkap.

Wanneer komt de productieversie van deze Polestar?

Onderhuids zou de techniek ook hetzelfde moeten zijn als de bestaande 4. Denk aan maximaal 544 pk of 630 kilometer actieradius. Heel lang zullen we niet hoeven te wachten op de complete onthulling. Vanaf 2 september zou de Polestar 4 SUV al bij de Nederlandse Polestar-dalers moeten staan. We houden je op de hoogte!

Foto's: Baldauf

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