Na 9 jaar radiostilte is deze dikke sportauto ineens af!

Goed werk heeft tijd nodig, maar negen jaar klussen, da’s wel een beetje overdreven toch? Misschien is het wel iets Amerikaans . Hoe dan ook, nadat we sinds 2017 niks meer van de Saleen S1 hebben gehoord, is ie nu ineens af en klaar voor pre-orders!

Ik vergeef het je als je de S1 van Steve Saleen niet helemaal meer voor ogen hebt. De auto beleefde zijn debuut al op de LA Auto Show in 2017. Het recept klinkt nog altijd buitengewoon smakelijk: een lichtgewicht aluminium-chassis, een koets van koolstofvezel, een 2,5-liter viercilinder turbomiddenmotor met 450 pk en een handgeschakelde zesbak op een gewicht van 1.218 kilo. Hij ziet er wat mij betreft ook nog gelikt uit ook. Niet te overdadig met grote wielkasten of een giga-spoiler, maar gewoon een prima vorm. Het is een lekker alternatief voor een Porsche Cayman of Alpine A110, zij het wat aan de dure kant.

S1 Street en S1 Race

In 2023 was er weer een teken van leven van de S1. Oprichter Steve Saleen besloot de auto om te bouwen tot circuitracer en zelf aan te treden in de SRO GT4-klasse. Hij zette zelfs nog een eigen 'Saleen Cup' om te bewijzen dat de S1 wel degelijk over het asfalt kon knallen. Nu de kinderziektes op het circuit zijn uitgedokterd, durft Saleen het eindelijk aan om orders van klanten aan te nemen. Kopers kunnen op de nieuwe reserveringssite kiezen uit twee varianten.

De straatversie gehoorzaamt aan dezelfde filosofie als het oorspronkelijke concept. De 2,5-liter viercilinder middenmotor levert 450 pk en 576 Nm aan koppel. Daarmee schiet de S1 Street in 3,2 seconden van 0 naar 96 km/u en stoomt hij door tot een topsnelheid van 290 km/u. De prijzen beginnen bij 160.000 dollar (omgerekend ongeveer 142.000 euro).

Voor wie uitsluitend op trackdays wil schitteren of aan raceseries wil meedoen, heeft Saleen de S1 Race ontwikkeld. . Het vermogen blijft gelijk op 450 pk, maar door doorgedreven gewichtsbesparing, aangepaste versnellingsbakverhoudingen, circuitbanden en race-aerodynamica snoept deze Track-Only variant nog eens drie tienden van de sprint af: 2,9 seconden naar de 96 km/u. Daar betaal je wel ruim voor: een kwart miljoen dollar, of ruim 220.000 euro.

Steve Saleen in de Saleen S1 Race

Reserveren maar?

Als je toch al helemaal wild bent geworden van de S1, weet dan dit: het gaat niet zo goed met Saleen Automotive. Het merk was kortgeleden nog op zoek naar een investeerder om het merk omhoog te houden. Wellicht is de S1-pre-order dan ook een manier om wat geld te verzamelen.

Mocht je de gok toch durven wagen na negen jaar wachten: reserveren kan via de reserveringspagina van Saleen voor een restitueerbare aanbetaling van 1.000 dollar voor de straatlegale versie en 2.000 dollar voor de circuitauto. Of wacht je dan liever op de Tesla Roadster?

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