Dikke Stellantis-coupé met zescilinder is eindelijk verkrijgbaar in Europa!

We schreven eind 2024 al dat ‘ie naar Europa zou komen: de Dodge Charger Daytona. Het is inmiddels medio 2026, en nu is het dan eindelijk zover. De Charger is officieel te bestellen in Europa.

De Europese importeur is het Zwitserse KW Auto, dat weer onderdeel is van het Zweedse Hedin (ook in Nederland geen onbekende naam). Er is dus geen Nederlandse importeur, maar hé, Zwitserland of Duitsland is toch een stukje dichterbij dan de VS. Ook als Nederlander wordt het nu makkelijker om aan een Charger te komen. Een enkel exemplaar heeft al zijn weg gevonden naar ons land, maar die worden op Marktplaats aangeboden voor bedragen boven de 80 mille.

Elektrische én benzine

KW Auto importeert gewoon alle varianten. De elektrische Charger Daytona is er als R/T met 503 pk en als Scat Pack met 679 pk. Beide versies hebben vierwielaandrijving en een lel van een accu (100,5 kWh). Gelukkig kun je ook nog gaan voor een benzinemotor. De Charger Sixpack heeft de Hurricane zes-in-lijn, met 558 pk. Het is geen HEMI V8, maar toch leuk. Verder kun je nog kiezen uit twee of vier deuren. Dit heeft overigens geen enkele invloed op de lengte: de coupé en de sedan zijn gewoon even lang.









We kunnen ook iets zeggen over de prijzen: die beginnen bij € 66.000. Dit is waarschijnlijk de Duitse prijs, en dan specifiek voor de elektrische versie. Daarmee is het best een interessant aanbod, want voor een BMW i5 betaal je ook minimaal 70 mille in Duitsland. De i5 is ongetwijfeld een betere auto, maar de Dodge is een stuk sneller en exclusiever. Dus wij zeggen: welkom in Europa!

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