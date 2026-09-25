Dikste nieuwe Alfa Romeo krijgt eigen uitvoeringslabel bij ieder model!

Ken je de Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio Luna Rossa nog die we voor het eerst zagen op het Autosalon van Brussel? Het is de lekkerste fabrieks af-Giulia, maar wel voor maar tien klanten beschikbaar. Vanaf vandaag gaan veel meer Alfa-kopers meegenieten van de Luna Rossa-lijn.

Alfa Romeo lanceert namelijk de Edizione Luna Rossa: de nieuwe topuitvoering van de Giulia, Stelvio, Junior en Tonale die ook naar Nederland en België komen (of tenminste, een deel ervan maar daarover later meer). De naam Luna Rossa (of rode maan) komt trouwens van de Italiaanse America's Cup-zeilploeg.

Dit zie je op alle vier de modellen terug

Hoewel elk model zijn eigen details meekrijgt, deelt het viertal een paar visuele kenmerken. Zo krijgen alle modellen een speciaal rood Alfa Romeo-logo op zowel de neus als op het stuur. Over kleur gesproken: je kunt de Alfa’s alleen bestellen in de officiële kleurstellingen van de Luna Rossa-raceboten: rood, wit, zwart of grijs met rode accenten.

De Edizione Luna Rossa’s hebben ook allemaal aluminium sportpedalen, verlichte of gegraveerde aluminium instaplijsten met Alfa Romeo-opschrift en donkere, hoogglans zwarte accenten kenmerken het interieur en exterieur. Natuurlijk mogen Luna Rossa-logo’s niet ontbreken.

Alfa Romeo Junior Edizione Luna Rossa

De compacte cross-over bijt de spits af met een unieke nieuwe grijstint die direct is geïnspireerd op de reddingsvesten van de zeilcrew, al kun je optioneel ook kiezen voor zwart of wit. Aan de zijkant loopt een Luna Rossa-lijn over de deuren, geflankeerd door een bodykit in hoogglans zwart en 18-inch zwarte lichtmetalen velgen.

Binnenin debuteert binnen het Stellantis-concern voor het eerst de zogeheten 3D Knit-technologie voor de stoelbekleding, met een voelbaar driedimensionaal patroon. Het dashboard en de middenconsole zijn daarnaast voorzien van zeilgraphics die de geweven structuur van zeildoek nabootsen.

Onder de kap valt er genoeg te kiezen. De Junior Luna Rossa is er als Ibrida met een 145 pk sterke 1,2-liter driecilinder turbomotor met een 6-traps eDCT-automaat (beschikbaar met voorwielaandrijving of Q4-vierwielaandrijving) én als volledig elektrische Elettrica met 156 pk en een 54 kWh-accupakket.

Alfa Romeo Tonale Edizione Luna Rossa

Ook de Tonale krijgt de nieuwe 'reddingsvest-grijze' laklaag en herkenbare Luna Rossa-zijstreep aangemeten. In de herkenbare Luna Rossa-zijstreep. 20-inch lichtmetalen velgen in hoogglans zwart. In het interieur combineren de 3D Knit-stoelen met hoogwaardige stof, ton-sur-ton grijze stiksels op het dashboard en zwarte accenten rondom de ventilatieroosters. Nog een geinige zeilknipoog zit in de ambient lightning: de sfeerverlichting projecteert een geometrisch zeilpatroon door de cabine.

Qua aandrijflijnen is er keuze uit een 130 pk sterke 1,6-liter turbodiesel, een 175 pk sterke 1,5-liter hybride met 7-traps TCT-automaat, óf de topspecificatie: de 270 pk sterke Plug-In Hybrid Q4 met een 1,3-liter turbo en vierwielaandrijving.

Alfa Romeo Giulia Edizione Luna Rossa





















De Giulia is leverbaar in wit (standaard), zwart of optioneel in het diepe Etna Rood. De spiegelkappen zijn opgetrokken uit echt carbon en dragen het Luna Rossa-logo, terwijl de zijskirts en de achterspoiler rechtstreeks van de Quadrifoglio overkomen. Hij staat op donkere 19-inch velgen en beschikt standaard over een elektronisch geregelde adaptieve ophanging én een elektrisch schuifdak.

In het interieur worden koolstofvezel inlegdelen op de middenconsole en portieren gecombineerd met leer en gerecycled nylon dat mede wordt gemaakt van opgeviste spooknetten uit de oceaan. Een standaard Harman Kardon Hi-Fi-geluidssysteem maakt het feest compleet.

Het is een beetje de vraag of de Giulia en Stelvio naar Nederland. Voor de Europese markt rust Alfa Romeo de Giulia Luna Rossa uit met de 2.2 turbodieselmotor en die krijgen we hier in Nederland niet meer. De 280 pk sterke 2.0 benzinemotor is voorbehouden aan markten buiten het Europese vasteland, klinkt nu de communicatie vanuit Alfa.

Alfa Romeo Stelvio Edizione Luna Rossa

De Stelvio pakt in grote lijnen hetzelfde pakket mee als zijn sedan-broer. Waar de Giulia het op 19-inch zoekt, staat de Stelvio Luna Rossa op 21-inch lichtmetalen velgen. Net als de Giulia krijgt de Stelvio standaard de elektronisch instelbare schokdempers, het Harman Kardon audiosysteem en het hoogwaardige interieur met duurzame ECONYL-bekleding, carbonafwerking en de rode accenten. De speciale Stelvio heeft ook dezelfde aandrijfijnen en dus dezelfde vraag of ie wel naar hier komt.

Wanneer en hoe duur de Edizione Luna Rossa’s worden, moet nog allemaal bekend worden gemaakt.