Discrimineert Lexus Aziatische mensen?

Dat een Japanse auto moeite heeft met Aziatische ogen is op z'n minst een beetje ongelukkig.

Moderne auto's zijn -over het algemeen- fantastisch. Ze kunnen zelf remmen, binnen de lijntjes blijven, verkeersborden lezen en tegenwoordig houden ze zelfs in de gaten of jij nog een beetje bij de les bent. Dat laatste gaat alleen niet altijd helemaal volgens plan, zo blijkt uit een filmpje dat momenteel behoorlijk hard rondgaat op sociale media.

De hoofdrol is voor een Lexus en zijn bestuurder. Terwijl de beste man gewoon keurig voor zich uit kijkt, vindt zijn auto het nodig om hem streng toe te spreken. Op het dashboard verschijnt namelijk de waarschuwing: 'Closed Eyes Detected. Look Forward. Oftewel, Lexus denkt dat meneer met zijn ogen dicht achter het stuur zit.

Alleen zijn die dus gewoon open.

Dat is wel een beetje pijnlijk

Nu moeten we hier voorzichtig formuleren, (we blijven een betrouwbaar autofeuilleton tenslotte...) maar de bestuurder heeft een Aziatisch uiterlijk en vrij smalle ogen. Dat maakt de fout van uitgerekend een Lexus natuurlijk wel behoorlijk ironisch.

In het filmpje zie je eerst de waarschuwing op het dashboard, waarna de camera naar de bestuurder draait. Die kijkt gewoon met geopende ogen naar de weg. Veel overtuigender kun je een computersysteem eigenlijk niet betrappen op een fout.

De video verscheen oorspronkelijk bij TikTok-gebruiker @pocket_goldfish en ging vervolgens behoorlijk viraal. Inmiddels zijn er miljoenen mensen die hebben kunnen zien dat de Lexus blijkbaar iets meer moeite heeft met deze bestuurder dan de bedoeling is.

Lexus houdt je ogen in de gaten

De waarschuwing komt van het Driver Monitor-systeem. Met een camera in het interieur probeert de auto onder meer te bepalen waar je naar kijkt en of je nog wakker en aandachtig bent. In principe een prima idee. Wie een paar seconden zit te appen, langdurig opzij kijkt of langzaam in slaap sukkelt, kan door de auto worden gewaarschuwd.

Alleen moet de computer dan natuurlijk wel het verschil kunnen zien tussen iemand die zijn ogen dicht heeft en iemand die er simpelweg zo uitziet.

Lexus vermeldt zelf in documentatie dat het systeem onder bepaalde omstandigheden moeite kan hebben om de bestuurder correct te herkennen. Ook zijn er online meldingen van andere Lexus-rijders die zeggen waarschuwingen over gesloten ogen te krijgen terwijl ze klaarwakker achter het stuur zitten.

Is de Lexus dan racistisch?

Nee, zo simpel ligt het natuurlijk niet. Er is voor zover bekend niet aangetoond dat de waarschuwing daadwerkelijk wordt veroorzaakt door de oogvorm of afkomst van deze bestuurder. Het kan bijvoorbeeld ook te maken hebben met de positie van zijn gezicht ten opzichte van de camera, de lichtomstandigheden of simpelweg een fout in de software.

Er circuleren inmiddels ook berichten dat de man Lexus wegens discriminatie zou willen aanklagen, maar dat kunnen we nog niet bevestigen.

En daarmee kan de lijst met falen van de EU en haar nieuwe veiligheidsregeltjes weer wat verder worden uitgebreid. Maar deze vonden wij, vooral door de afkomst van het merk, toch wel extra pijnlijk.

En grappig, dat stiekem ook...

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