Dit Amsterdamse huis van 20 miljoen heeft een probleem in de garage

Af en toe kijken we op Funda naar huizen die we toch nooit kunnen betalen. Gewoon om te zien hoe mensen wonen die zich niet zo druk hoeven te maken over de hypotheekrente. En deze keer kwamen we iets bijzonders tegen.

Aan de Oranje Nassaulaan in Amsterdam staat momenteel het duurste huis van het land te koop. Vraagprijs 20 miljoen euro. Kosten koper ook nog eens. Daar krijg je wel een vrijstaande villa voor, direct aan het Vondelpark, met 560 vierkante meter woonruimte, zes slaapkamers en een tuin van ruim 700 vierkante meter. Er is zelfs een eigen theehuis. Voor als je geen zin hebt om helemaal naar de keuken te lopen. Dat begrijpen wij wel.

Maar wij waren vooral geïnteresseerd in de garage.

Ruimte voor zes auto's

Want bij een huis van 20 miljoen verwacht je natuurlijk een behoorlijke verzameling auto's. En ruimte daarvoor is er genoeg. In het souterrain heb je namelijk wee garages met plaats voor vier auto's. Op de eigen oprit kunnen er nog eens twee staan.

Dus gingen we eens goed door de foto's op Funda. Het huis is prachtig, met enorme kamers, een indrukwekkend trappenhuis en uitzicht over het Vondelpark. Maar op de foto's van de garage valt iets op. Er staat nog maar één auto. Een Jaguar XKR. En misschien is daar wel een probleem mee. Laat ons dat uitleggen.

Allereerst hebben we helemaal niets tegen de Jaguar XKR. Integendeel zelfs. Een prachtige Britse GT met een V8 en compressor, die tegenwoordig voor verrassend weinig geld te koop is. Maar waarom staat juist die Jaguar daar nog helemaal alleen?

Wij hebben zo'n vermoeden dat de eigenaar alle andere auto's alvast heeft weggehaald voor de foto's. De Ferrari's, Bentleys en wat er verder allemaal nog stond, zijn keurig ergens anders ondergebracht. En toen moest de Jaguar nog mee.

Alleen wilde die waarschijnlijk niet starten...

Denken wij. Maar hè, dat is natuurlijk volledig onze eigen theorie. Misschien rijdt de eigenaar er gewoon iedere dag mee en staat hij toevallig op de foto's. weten wij veel. We zijn tenslotte niets meer dan veredelde tikgeiten die geenszins verstand hebben van de gewoonten van zulke mensen.

Maar goed. Mocht je interesse hebben in het huis, dan staat het voor 20 miljoen euro kosten koper op Funda. Koten koper, dus reken op nog eens 2 miljoen euro er bovenop. De Jaguar zit er vermoedelijk niet bij.

Of wel, maar dan moet je zelf maar kijken hoe je dat ding de garage uitkrijgt...

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