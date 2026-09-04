Dit appartement met een V10 mag elke milieuzone in

Een huis kopen of huren is duur en een auto kopen of leasen ook. Zie hier de oplossing! Een appartement met een V10 en de maandlasten (als je niet tankt) zijn superlaag!

Het is natuurlijk allemaal betrekkelijk, maar voor 218 euro per maand heb je geen hypotheek en ook geen woningbouwflat. Zo'n flat is meestal ook nog eens kleiner dan dit optrekje op wielen. Dit gevaarte op Marktplaats moet ook verzekerd natuurlijk, maar laten we eerlijk zijn, een huis of een losse auto moet dat natuurlijk ook.

Thor Hurricane 29X

We hebben het hier over een Thor Hurricane 29X uit 2013. Dat vinden we dan wel weer mooi. Thor, de god van de donder, en hurricane: orkaan. Goed gevonden. Deze enorme camper is een echte camper in de USA stijl. Bigger is better. Vers op Nederlands kenteken, want hij is op 17 juli ingeschreven in ons land.

Voor de aandrijving is er een 375 pk sterke 6,8 liter V10 aanwezig. Dat is nog eens een krachtig blok. Mag ook wel want het ledig gewicht van het apparaat is 7.647 kilogram. Aan de trekhaak mag je dan ook nog eens 3.500 kilogram hangen. Genoeg om een schuurtje aan dit huis toe te voegen, of alsnog een aanhanger met een losse auto ofzo. Kies maar.

Je hebt dus wel een C1 rijbewijs nodig, maar goed, een los huis is overbodig. En omdat die V10 een benzinemotor is, mag je gewoon alle milieuzones in. Lekker door hartje Amsterdam cruisen. Als het past...

Tot de tank leeg is natuurlijk, dan is het minder leuk. Waarschijnlijk is het goedkoper om de sleepdienst te bellen om deze camper te verplaatsen dan zelf te rijden. Volgens de verkoper is de wegenbelasting 218 euro per maand en dat is dan weer niet zo duur als je denkt wat de huur, belasting en verzekering van een huis en een losse auto kost.

Ruimte en luxe

Wat zit er dan allemaal aan boord van deze Funda waardige camper op Marktplaats? Waarschijnlijk is het sneller om op te schrijven wat er niet aan boord zit... Zo is er een ruime uitgeschoven zithoek, een keuken waar een gemiddeld studentenhuis alleen maar van kan dromen, een combi-magnetron en een uitschuifbare slaapkamer inclusief eikenhouten kastenwand. Uiteraard is er een losse douche en toilet aanwezig.

De verkoper prijst de camper aan als ideaal voor langere reizen voor gezinnen of koppels. Wij zien het als een compleet huis op wielen, inclusief een elektrische luifel. Wel zonder zonnepanelen, maar gelukkig is daar wel een andere oplossing voor. Op zijn Amerikaans uiteraard. Er is een tweede motor in de vorm van een generator aan boord. Wel wat minder stil, maar dat kan een Amerikaan niet boeien natuurlijk.

Voor het comfort en het gemak zijn er twee airco's aan boord en een enorme koelkast met dito vriezer. Had ik de LCD TV al genoemd? Het gevaarte heeft ook een automatisch levelsysteem dus je hoeft niet aan te rommelen met plankjes of oprijwiggen. De cabine is uiteraard ook van alle gemakken voorzien. Apple Carplay en Android Auto is aanwezig en de audio is door de hele camper te horen. Natuurlijk is het ook een automaat.

De kilometerstand staat op 69.000 kilometer, de APK vervalt op 29 juni 2027 en de staat van het onderhoud is goed (aldus de aanbieder). Wat mag dat kosten? 79.995 euro. Geen geld voor een huis met twee motoren, waarvan één een V10. Koop dan?