Dit automerk begrenst de auto als er een tiener achter het stuur zit

Ik heb het altijd al bijzonder gevonden dat je met je achttien jaar en wat rijlessen aan ervaring in iedere auto op de wereld mag stappen. Een Opel Astra, maar ook in een Tesla Model S Plaid. Er komt echt wel wat meer verantwoordelijkheid en aanpassingsvermogen kijken bij het besturen van zo'n mega snelle en zware EV. Daarom grijpt het Amerikaanse Rivian nu zelf in.

Je kunt het EV-merk kennen van de R1T: een 3.189 kilo zware, 842 pk en 1.231 Nm sterke pick-up. Als je daar een groentje in zet, is het vragen om problemen vindt het merk. Daarom is er nu een oplossing: de Teen Mode. Het hoofd-software van Rivian heet Wassym Bensaid. Hij geeft er tekst en uitleg over aan The Drive. ''Wanneer kinderen zich registreren en de juiste leeftijd invullen, springt de app in de Teen Mode. Jij als eigenaar kan meekijken en zeggen 'dit is mijn eerste kind, dit is zijn tienerprofiel, mijn tweede kind heeft geen tienerprofiel'. We maken het mogelijk om uit veel verschillende voorkeuren te kiezen. Sommige ervan limiteren het vermogen of we geven gelimiteerde toegang tot de offroad-modus.''

Wie heeft de macht?

Fraude moet dus worden tegengegaan door de ouders zelf. Maar wie kiest er welke zaken worden afgesloten? Bensaid: ''Wat we ook doen, is het aanbieden van opties op het gebied van de configuratie. We geven dus niet de optie om te zeggen 'oké, geef een slider voor 500 tot 600 pk', maar er is een categorie die het vermogen limiteert. Er komt nog een andere categorie waardoor je de ESP niet kunt aanpassen, een andere categorie voor wel of geen offroad-modus. Vijf tot tien van zulke instellingen kunnen de eigenaren binnen 10 maanden zelf samenstellen.''

Om ervoor te zorgen dat het kroost niet zelf de instellingen gaat aanpassen, zit er een wachtwoord op de app waarmee de eigenaar de limieten zet. Je telefoon dient als digitale sleutel waardoor het kind alleen met zijn telefoon kan instappen. Er is ook een fysieke sleutel en ook die kun je instellen naar jouw voorkeuren.

Linksom of rechtsom denk ik dat de jeugd alsnog manieren vinden om de vermogensbeperking tegen te gaan, maar ik vind het toch een goede poging van Rivian om wat te doen voor de verkeersveiligheid. Of moeten we de jeugd lekker met rust laten omdat we allemaal jong zijn geweest?

Volg ons ook op Google Nieuws

Stel Autoblog in als voorkeur op Google Discover