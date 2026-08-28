Dit automerk is vanaf nu in de BONUS bij je lokale grootgrutter

Het échte grote nieuws van deze week is in de landelijke media natuurlijk dat de pepernoten alweer in de supermarkten liggen! Het is pas augustus! Schande/lekker/vreemd/boeiend... Maar je vindt vanaf de laatste dag van augustus nog iets in de supermarkt dat daarvoor daar niet verkrijgbaar was...

Ja het assortiment in de supermarkt wordt steeds groter. We zijn net allemaal weer met de sleurhut Europa ingetrokken waar we ons hebben vergaapt aan het aanbod in de enorme Supermarché's op ons vakantieadres. Hadden we dat ook maar in Nederland. Nou dat komt steeds meer en bij die grote winkels horen ook grote producten (nou ja groot...)! Dus dacht dit automerk, we zetten onze auto's gewoon bij de supermarkt.

Drie modellen te koop bij Albert Heijn

De echte kenner heeft natuurlijk dwars door het AI grapje in de headerfoto heen gekeken en weet het meteen. Nieuw in het assortiment bij de bekendste grootgrutter van ons land zijn maar liefst drie modellen van Fiat. Gewoon tussen de rookworsten en de hagelslag! Je kunt vanaf nu bijvoorbeeld gewoon een Fiat Topolino op je boodschappenlijstje schrijven.

Deze kleine muis van het Italiaanse merk staat vanaf maandag 31 augustus in twintig XL vestigingen van de Albert Heijn door heel Nederland. Op vier en vijf september komen daar ook de Fiat 500e en de Fiat Grande Panda naast te staan. Om het aanbod wat te diversificeren zullen we maar zeggen. Spaart u ook zegeltjes?

Fiat in de bonus

De auto's komen ook in de bonusfolder (die je kent van je oud-papierbak). Die bonusactie loopt tot en met 13 september en dan kun je een Fiat Topolino in je winkelwagentje leggen met een private lease prijs vanaf 149 euro per maand. De 500e kost je minimaal 319 euro per maand en een Grande Panda Electric is er vanaf 359 euro per maand. Wilt u daar een tasje bij?

Of de Albert Heijn ook airmiles geeft over de hele looptijd van het private leasecontract is ons niet bekend.