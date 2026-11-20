Als je geen Chinees bedrijf bent met riante financiële steun, dan is het extreem lastig om een nieuw automerk uit de grond te stampen. Daar kan Lightyear over meepraten. Er is nu echter een andere fabrikant van zonneauto’s die er toch in geslaagd is om hun eerste klantenauto te leveren. Het heeft 20 jaar geduurd, maar toch…

Kennen we het Amerikaanse Aptera nog? In 2006 kwamen zij voor het eerst met een bizar vormgegeven driewieler op de proppen. Deze auto had een Cw-waarde van 0,06 en moest een dieselmotor krijgen. In 2011 ging de toko op de fles, maar ze maakten toch weer een doorstart. Ze bleven vasthouden aan hun aerodynamische driewielige concept, maar nu met zonnepanelen.

20 jaar na de oprichting, is het dan toch zover: ze hebben hun eerste auto aan een klant geleverd! De aanhouder wint. Of zoals Victor Muller zou zeggen: Nulla tenaci invia est via. Ze dachten bij Aptera: we moeten in ieder geval vóór GTA 6 onze eerste auto hebben geleverd. Dat is dus gelukt.

De gelukkige eigenaar is Martin Hartono, investeerder van het eerste uur. Dat Aptera aan één nauwe partner een auto heeft geleverd zegt echter nog vrij weinig. Dat kan ook voor de bühne zijn. Aptera zegt dat ze hun best doen om zo snel mogelijk meer auto's te leveren aan vroege klanten, maar dat klinkt nog niet alsof ze grootschalige productie starten.

Gratis kilometers

Dan nog even over de auto zelf. De Aptera is een elektrische auto, maar dan wel eentje die zeer efficiënt is. Ondanks de kleine 44 kWh accu, zou de Aptera toch zo’n 640 kilometer range moeten halen. En je kunt voor een deel gratis rijden, dankzij de zonnepanelen die tot 64 kilometer range opleveren. Dan moet je alleen niet in Nederland wonen.

Aptera kiest voor een compleet andere aanpak dan Lightyear. De Lightyear 0 was namelijk een hele brede auto, om het oppervlakte aan zonnepanelen te maximaliseren. De Aptera is juist een smalle auto, om de luchtweerstand te verminderen. Grappig genoeg is het resultaat ongeveer hetzelfde, want de Lightyear zou tot 70 kilometer range uit de zonnepanelen moeten halen. Het grote voordeel van de Aptera is echter dat deze óók efficiënt is als de zon niet schijnt.

Hartstikke leuk dat je bespaart op stroomkosten, maar wat betaal je voor deze auto? De richtprijs van Aptera is omgerekend 36.000 euro. Aan de ene kant is dat veel geld voor zo’n klein gebakje, aan de andere kant krijg je voor dat bedrag wel een uniek technologisch hoogstandje.