Dit bakbeest van Lexus is gewoon in Nederland te koop (en dit kost ‘ie)

De nieuwe Lexus TZ ziet er op het eerste gezicht uit als een SUV voor de Amerikaanse markt: een kolossale, hoekige SUV. Typisch zo’n auto die niet in Nederland wordt geleverd. Niets is echter minder waar. De Lexus TZ is namelijk elektrisch en wordt daarom ook hier geïntroduceerd.

De TZ is de Lexus-versie van de Toyota Highlander. Die kennen we wel en niet in Nederland. Tot voor kort stond de Highlander nog in de prijslijst bij Toyota, maar dat was de vorige generatie. Inmiddels is er een nieuwe generatie, die niet in Nederland wordt geleverd. Maar nu indirect dus wel als Lexus.

Prijzen Lexus TZ

We hadden de Lexus TZ al aan jullie voorgesteld, maar nu weten we ook de prijzen. Deze kolos is er vanaf € 79.995. Let wel: dit is een tijdelijke actie, met € 4.000 korting. Eigenlijk kost deze auto dus minimaal € 84.000.













Dat is veel geld, maar je krijgt ook veel auto. De Lexus TZ is wat Amerikanen noemen een mid-size SUV, maar wat wij noemen: een bakbeest. De TZ is 5,1 meter lang en heeft een wielbasis van 3,05 meter. Daarmee vergeleken is de Lexus RX opeens een compacte SUV, met zijn 4,89 meter. De TZ biedt ook plaats aan zes personen, verdeeld over drie zitrijen.

De instapversie – de TZ 450e Standard Range – heeft 313 pk en een 77 kWh accu. Daarmee kom je 450 kilometer ver volgens de WLTP-cyclus. Een stapje hoger heb je de 450e Long Range, met een 95,8 kWh accu. Dat resulteert in een actieradius van 540 kilometer. De topversie is de TZ 550e. Deze heeft 408 pk. Je levert wel iets in qua range: die komt uit op 480 kilometer.

Hieronder alle prijzen op een rij:

Lexus TZ 450e Standard Range: € 79.995 (met tijdelijke korting)

Lexus TZ 450e Long Range: € 87.995

Lexus TZ 550e Long Range: € 96.495











Concurrentie

Kijken we ook nog even naar de concurrenten, voor zover die er zijn:

Kia EV9 99,8 kWh AWD Dual Motor (384 pk, 505 km range): € 72.795

Hyundai Ioniq 9 110,3 kWh AWD (308 pk, 606 km range): € 72.995

Lexus 450e Standard Range (313 pk, 450 km range): € 79.995

Mercedes EQE SUV 300 (265 pk, 565 km range): € 81.847

Volvo EX90 Single Motor (333 pk, 564 km range): € 82.995

BMW iX xDrive45 (408 pk, 602 km range): € 87.030

Dat een Kia en een Hyundai meer value-for-money bieden is nogal wiedes, maar we nemen ze toch even mee in de vergelijking. Als je naar premium concurrenten gaat kijken kom je uit bij een Mercedes EQE SUV of een BMW iX, maar die hebben weer geen derde zitrij. De meest directe rivaal is dus de Volvo EX90. Die is (quasi-)premium én heeft een derde zitrij. Wat opvalt aan de vergelijking is toch vooral de range: de 450 km range van de Lexus is gewoon karig in dit segment. Je kunt weliswaar doorsparen voor de Long Range met 540 km range, maar die kost minstens 88 mille. Voor dat geld biedt Volvo 625 kilometer range. Lexus schiet dus echt tekort qua range.

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