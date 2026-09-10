Bekend Nederlands duo stelt Revuelto SV samen in Italië

Hoe is jouw week? Ik gok van alle dingen die op je agenda staan, dat er niet stond “Lamborghini Revuelto SV samenstellen in Sant'Agata Bolognese”. Voor dit bekende Nederlandse duo is dit wel het geval.

En dat betekent dat er tenminste één Lamborghini Revuelto SV naar Nederland komt. Er komen vast wel meer exemplaren, maar de eerste publieke bevestiging is in de pocket. Het gaat hier om de broers Salar en Sasan Azimi. De twee ondernemers hebben een rijke historie met Lamborghini en mogen straks het nieuwste vlaggenschip van het merk toevoegen aan hun collectie.

De Lamborghini Revuelto SV werd afgelopen maand voorgesteld aan de wereld tijdens Monterey Car Week. Om je geheugen een beetje op te frissen. Dit topmodel levert 1.065 pk en 1.425 Nm uit een hybride V12. 0-100 km/u in 2,4 seconden, maar nog indrukwekkender is de 0-200 tijd van 6,7 seconden. De topsnelheid bedraagt 345 km/u.

Dankzij agressieve aero, waaronder een vaste nieuwe achtervleugel, produceert de Revuelto SV 80 procent meer downforce dan zijn reguliere broertje. Normaal gesproken zijn de SV-modellen vreselijk exclusief. Dat valt eigenlijk een beetje tegen met deze speciale Revuelto.

Van de Murciélago SV zijn er circa 350 stuks gemaakt (niet officieel bekend of deze aantallen echt gehaald zijn) en van de Aventador SV zijn er 600 dichte en 500 open varianten geproduceerd. Dan klinkt 1.963 stuks voor de Revuelto SV als veel en niet bepaald exclusief. Maar het is nog altijd bijzonderder dan een ‘gewoon’ exemplaar.

De gebroeders Azimi reisden af naar het hart van Lamborghini om hun Revuelto SV samen te stellen. In het atelier van het Italiaanse merk staat het vlaggenschip te pronken. Onder het genot van een hapje en een drankje kan de configuratie in alle rust worden doorgenomen. Alle materialen en kleuren zijn te zien en te voelen, wat het personaliseren en configureren van zo’n supercar wat makkelijker maakt. Als je alles vanaf de computer moet doen is het toch een beetje gevoelloos.

Een leuk tripje naar Italië dus voor deze twee heren. En een aanwinst op Nederlands kenteken als de Lamborghini Revuelto SV eenmaal geleverd wordt. Dat zal nog wel even duren. De exacte configuratie houden de ondernemers nog geheim. Wel deelden ze dat alleen al de kleur een optie is geworden van 155.000 euro. De kans dat het uiteindelijke prijskaartje boven de miljoen euro ligt is groot.