Dit betaal je voor de nieuwste crossovers van Ford

De prijzen van de Puma én Kuga zijn bekend!

Crossovers zijn op dit moment mateloos populair. Nu is het niet zo dat elke SUV-achtige ook daadwerkelijk goed aanslaat. Denk aan de Mercedes-Benz GLK of de Ford EcoSport. Met de nieuwe Puma hoopt Ford de Ecosport te vergeten.

Niet alleen de Ford Puma is net nieuw, ook de derde generatie van de Ford Kuga is helemaal nieuw. Van beide modellen heeft Ford de prijzen bekend gemaakt.

Prijzen Ford Puma

We beginnen met de Ford Puma. Deze is leverbaar vanaf 23.200 euro. Dan heb je een Puma 1.0i Ecoboost met 125 pk en handgeschakelde transmissie. Deze motor kun je leveren met een zeventraps automaat, die precies 25.000 euro kost. Dan zijn er twee Puma’s met een milde hybride aandrijving. De eerste levert (verwarrend genoeg) ook 125 pk en kost 23.600 euro. De tweede mild hybrid is goed voor maar liefst 155 pk en kost 24.800 euro. Tenslotte is er een 1.5 diesel die Ford Ecoblue noemt. Deze is er vanaf 25.000 euro.

In alle gevallen gaat het om de zogenaamde Titanium-uitvoering. Alle aandrijflijnen zijn ook verkrijgbaar als Titanium X, ST-Line, ST-Line X en ST-Line V. Om de prijsrange aan te geven: de duurste Puma is de 1.5 TDCI ST-Line V die 30.850 euro kost.

Prijzen Ford Kuga

De Ford Kuga is een maatje groter dan de Puma en dus ook even wat prijziger. De Kuga 1.5i Ecoboost met 120 pk en handbak kost 28.300 euro. De 120 pk sterke diesel kost 30.500 euro met handbak en 32.300 met automaat. De 2.5i PHEV moet 38.650 euro kosten. In al deze gevallen betreft het de Trend-uitvoering. De sterkere dieselmotoren zijn alleen leverbaar als Titanium, ST-Line X en Vignale. Voor de context, de duurste Kuga is de 2.0 diesel met 190 pk, automaat en vierwielaandrijving in Vignale uitvoering. Daar wil Ford graag 47.350 euro voor hebben.