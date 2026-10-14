Dit rare verkeersbord kan je je motor kosten

Een waarschuwingsbord met de naam van een automerk erin. Zo lijkt het tenminste. Maar wie hier zonder nadenken doorrijdt, kan zijn motor flink beschadigen.

Als je in Engeland de weg op gaat heb je al genoeg dingen waar je op moet letten. Links rijden, mijlen in plaats van kilometers en rotondes die de andere kant op gaan. En dan komen wij ook nog eens met een waarschuwing ver een verkeersbord. Want op landwegen kun je een rode waarschuwingsdriehoek tegenkomen met alleen het woord FORD erin. Zelfs als je niet met dat merk onderweg bent, moet je toch even opletten

Dat betekent ‘doorwaadbare plaats’. De weg kruist verderop een beek of rivier en je rijdt door het water. Bij een lage waterstand kan dat prima begaanbaar zijn. Na een flinke regenbui kan dezelfde oversteek onbegaanbaar worden. Daar zijn heel wat filmpjes van gemaakt. Vermakelijk filmpjes ook.

Ook als het droog is

Volgens de Britse richtlijnen hoort het bord ook bij oversteekplaatsen te staan die in de zomer droogvallen. Soms staat er een peilschaal naast de weg waarop je de waterdiepte kunt aflezen. Het bord betekent dus niet dat je er altijd veilig doorheen kunt.

Maar waarom moet je zo uitkijken als je dat verkeersbord ziet? Nou, water dat via de luchtinlaat de motor binnenkomt, kan ernstige motorschade veroorzaken. De zogeheten waterslag, zoek maar op. Vindt je motor niet lekker. Ook kun je makkelijk de controle over je auto verliezen, zelfs als je in een dikke en zware bak rondrijdt.

Maar hiermee zijn we er nog niet, na de oversteek kun je het bord ‘Try your brakes’ tegenkomen. Natte remmen kunnen minder goed werken, dus controleer ze voorzichtig zodra dat veilig kan.

Twijfel je over de diepte of de stroming, neem dan een andere route. Bij overstromingen adviseert de Britse overheid om helemaal niet door het water te rijden. Je kunt niet zien hoe de weg eronder aan toe is.

Nu weet je in elk geval wat je kunt verwachten als je ergens FORD ziet staan.

En dat betekent dus niet dat je in een Escort moet gaan rijden.