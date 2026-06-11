Na Nederland zegt ook dit buurland ja tegen Tesla FSD

Nederland liep voorop, en België keek netjes mee vanaf de zijlijn. Maar niet lang. Waar Tesla-eigenaren bij onze zuiderburen tot nu toe vooral betaalden voor een functie die ze niet mochten gebruiken, komt daar nu verandering in. Dankzij wat Nederlandse hulp mag Tesla's Full Self Driving-systeem voortaan ook op Belgische wegen laten zien wat die kan.

Even spieken bij de buren

Vlaams minister van Mobiliteit Annick De Ridder heeft officieel groen licht gegeven voor Tesla's Full Self Driving-technologie. Daarmee mogen dus ook de Belgische Tesla's gebruikmaken van hetzelfde systeem dat eerder dit jaar al werd goedgekeurd in Nederland.

Wat best opvallend is, is hoe snel dat allemaal is gegaan. Volgens De Ridder hoefde België namelijk niet helemaal opnieuw te beginnen. De Nederlandse RDW had al het zware werk al gedaan met een uitgebreide testperiode en de verzamelde data werd vervolgens gebruikt om het Belgische traject een extra boost te geven. Of met andere woorden: België mocht tijdens de toets even bij Nederland afkijken.

Geen handen, wel opletten

Voordat iedereen alvast een kussen voor achter het stuur bestelt: FSD betekent nog steeds niet dat je onderweg je ogen dicht mag doen en lekker kan gaan slapen. Net als in Nederland kan het systeem sturen, remmen, accelereren en van rijstrook wisselen, maar de bestuurder blijft verantwoordelijk en moet voortdurend kunnen ingrijpen. Doe je dat niet, dan kan je zomaar in een muur belanden.

Tesla noemt het niet voor niets Full Self Driving Supervised. Dat laatste woord blijkt nog altijd belangrijker dan de eerste drie. Volgens de Belgische overheid kan het systeem juist bijdragen aan de verkeersveiligheid doordat het defensief rijdt en in sommige situaties sneller reageert dan een menselijke bestuurder. In Nederland werkt het in ieder geval vrij goed.

Europa komt in beweging

Afijn, de Belgische goedkeuring laat vooral zien dat Tesla's strategie dus daadwerkelijk begint te werken. Het merk hoopte al dat andere Europese landen de Nederlandse beslissing een beetje zouden gebruiken als blauwdruk. Na Litouwen blijkt dus nu België hier het derde voorbeeld van. Voor Belgische Tesla-rijders is dit trouwens echt goed nieuws. Veel van hen betaalden namelijk al jaren voor het FSD-pakket, terwijl een groot deel van de functionaliteit hier simpelweg niet beschikbaar was.

De vraag is nu vooral welk Europees land als volgende overstag gaat. Want als één ding duidelijk wordt uit dit verhaal, dan is het dat overheden steeds minder geneigd lijken om de ontwikkeling van rijhulpsystemen af te remmen. Al blijft de belangrijkste functie voorlopig nog altijd aanwezig op de bestuurdersstoel. Degene die verantwoordelijk is als het misgaat.

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