Dit Chinese antwoord op de Land Rover Defender is letterlijk een slagschip

Nee, we maken geen grap dit keer. Waar we overal doodgegooid worden met suffe namen en aanduidingen als P7, B03, Q9, EL6 en #2, laat Geely zien dat het beter kan. Het aankomende slagschip, de Geely Galaxy 700, heet namelijk in sommige landen 'Battleship', iets wat hij ook zeker is.

Het slagschip is Geely's antwoord op de Range Rovers en Defenders van deze wereld. Hij combineert pure luxe met extreem veel vermogen en ruige off-road mogelijkheden. Dus wat doe je dan als Chinese fabrikant? Je presenteert hem in modestad Milaan, precies goed voor het publiek die graag gezien willen worden in de HNLMS De Zeven Provinciën, maar hem nooit echt gaan gebruiken.

Draaien op de plek

Over dat kunnen: de auto heeft een aandrijflijn die goed is voor 1.113 pk en 1.692 Nm verdeeld drie elektromotoren. Daarvan ligt er een op de vooras en sturen de andere twee de achterwielen aan. Daarmee is een bijvoorbeeld ook een tank-turn mogelijk. Even de Leopard 2A8 keren op de plek kan toch handig zijn in de nauwe straatjes van Milaan.

Belangrijker nog: HNLMS Tromp kan probleemloos een eland ontwijken met 80 km/u. Iets wat volgens Geely mogelijk is doordat de auto is voorzien van het eigen GVMC (Geely Vehicle Motion Control) semi-actief ophangingssysteem. Het systeem kan, dankzij AI dat gekoppeld is aan het tractiesysteem, aan de hand van de situatie bepalen welke wielen aangedreven moeten worden. Het kan hierbij wielen isoleren en dus ook de vierwielaandrijving uitschakelen als het dat nodig vindt.













Ver kom je niet...

Daarnaast kan je in de HNLMS De Ruyter gewoon door blijven rijden met een klapband. GVMC zorgt er dan namelijk voor dat de auto stabiel op drie wielen zijn weg kan vervolgen. Echt ver kom je overigens niet. Op puur elektrische kracht houdt de Battleship het namelijk al na maximaal 185 WLTP-kilometers voor gezien. Dat komt doordat de Chinese fabrikant er vreemd genoeg voor heeft gekozen om slechts een 41,7 kWh LFP-accupakket tussen de wielen te monteren. Opladen gebeurt overigens tijdens het rijden, want er bevindt zich ook een benzinemotor in het vooronder. We hebben het hier dus over een EREV. De precieze configuraties voor de Europese markt zijn overigens nog niet bekend.

In het interieur is het een overdaad van luxe. Het meest opmerkelijke is het feit dat de voorstoelen helemaal vlak kunnen, waardoor je als het ware een tweepersoonsbed in de 700 creëert. Handig voor die momenten dat je vast zit in de rimboe en ergens veilig wilt overnachten. Ook zijn er meer dan 70 verschillende punten waar accessoires op bevestigd kunnen worden, zodat mensen hun auto echt kunnen personaliseren.

Volg ons ook op Google Nieuws

Stel Autoblog in als voorkeur op Google Discover