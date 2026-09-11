Dit Chinese merk begint in oktober in Europa, maar heeft het een toekomst?

De aankomende Autosalon van Parijs wordt door een nieuw Chinees merk aangegrepen om de Europese markt te bestormen met een al bestaand model. Die heeft overigens voor de gelegenheid wel een ietwat Europesere naam gekregen.

We zijn er nog niet helemaal over uit of we dit goed of slecht nieuws moeten noemen. Laten we het maar op gewoon nieuws houden dat er nog een Chinese autobouwer voet op de Europese en daarmee ook Nederlandse markt wil zetten. We hebben het over Li Auto dat op de Autosalon in Parijs het eerste Europese model zal gaan tonen.

Aanpassingen voor de Europese markt

De autobouwer wil de gemiddelde Europeaan gaan overtuigen met een in China al rondrijdende EV: de i6. Deze SUV krijgt wel een grondige rebranding, want in Europa krijgen we de, schrik niet, Li 6. Goed voor de merkherkenning laten we maar zeggen.

Enfin, de elektrische SUV meet net geen vijf meter in lengte en heeft vooral veel grote schermen in het interieur. Daarnaast wordt hij vermoedelijk leverbaar in verschillende technische configuraties waaronder een achterwiel- en een vierwielaangedreven variant. Tussen de wielen vinden we een 87 kWh-accupakket waarmee een actieradius van 720 Chinese kilometers haalbaar moet zijn. In Europese begrippen zou dat uit moeten komen op ruwweg 550 kilometers. Snelladen gaat op papier met 500 kW.

Eerste samenwerking in Nederland is al een feit

Net als veel andere Chinese autobouwers zal ook Li Auto zich volgens eigen zeggen niet gaan richten op de budgetbak. Het wil de concurrentie aangaan met de gevestigde Duitse orde en wil klanten overtuigen om niet in een iX3 of GLC te stappen, maar de Li 6 te kiezen.

Nog voordat de eerste auto aan Europese ogen is blootgesteld, is het merk al begonnen om een dealernetwerk in ondermeer Duitsland en Nederland op te bouwen, meldt CarNewsChina op basis van anonieme bronnen. Ook is het merk als een sponsordeal aangegaan met de Solheim Cup, een golftoernooi dat dit weekend in het Brabantse Cromvoirt plaatsvindt.

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